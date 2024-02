Kamil Kuzera o utrzymaniu Korony. Padły słowa o odpowiedzialności, trener kielczan mówi o nowym rozdaniu

Nikt nie chce spaść z ligi

ŁKS jest na ostatnim miejscu w lidze. W przerwie zimowej łodzianie pozyskali kilku nowych zawodników. Czy to wystarczy do tego, aby uratować się przed degradacją? - Nie rozpatrywałbym tego spotkania w takich kategoriach, że gramy z ostatnią drużyną - powiedział trener Kamil Kuzera, cytowany przez PAP. - Nie ma sensu oceniać zespołu przez pryzmat pozycji, to przeszłość. Teraz zaczynamy nowe rozdanie. Zobaczymy, co będą prezentować poszczególne drużyny. Nikt nie chce spaść z ligi - dodał.

Korona jest gotowa, aby z każdym bić się o wygraną

Szkoleniowiec wierzy w podopiecznych. Zwrócił uwagę na to, co będzie kluczowe w grze jego zespołu. - Jeżeli ta drużyna będzie sobą, jeśli nie będziemy wymyślać nowych rzeczy, to wszystko będzie dobrze - ocenił Kuzera, cytowany przez PAP. - Momentami brak dyscypliny w poprzedniej rundzie kosztował nas bardzo dużo. To są małe rzeczy, które straciliśmy. Teraz musimy je odebrać, ale musimy być bardzo odpowiedzialni. Chłopaki są gotowi, aby rywalizować z każdym o wygraną - podkreślił trener Korony.

