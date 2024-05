– Jestem w Poznaniu po to, by zdobywać trofea i występować w Europie. Pragnę również przyczyniać się do rozwoju klubu, drużyny oraz poszczególnych piłkarzy – zapowiedział Frederiksen, który przyleciał z Kopenhagi na sfinalizowanie formalności w stolicy Wielkopolski. O tym jak pozyskano duńskiego szkoleniowca, opowiadał w oficjalnym portalu Lecha dyrektor sportowy Tomasz Rząsa. Jak się okazuje, selekcja trwała od dawna, a Mariusz Rumak raczej od razu wiedział, że jest jedynie tymczasowym opiekunem zespołu.

Bartosz Bosacki zniesmaczony zachowaniem Kristoffera Velde. Oczekuje reakcji klubu, mocne słowa

Frederiksen wybrany z ponad 20 pretendentów

– Od stycznia współpracowaliśmy z międzynarodową firmą pomagającą rekrutować trenerów. Początkowo wyselekcjonowanych zostało ponad dwudziestu kandydatów, potem ta grupa okrojona została do kilku, z którymi toczyły się zaawansowane negocjacje. Nasz ostateczny wybór padł na Nielsa Frederiksena, który podpisał dwuletni kontrakt – powiedział Rząsa i pochwalił doświadczenie pozyskanego fachowca.

Jan Tomaszewski grzmi na reprezentację Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– To doświadczony szkoleniowiec, który do tej pory w swojej karierze w każdym miejscu znajdował zatrudnienie na dłuższy czas i dawał stabilizację. Kilka lat pracował z reprezentacją Danii do lat 21, potem prowadził Brøndby IF, który doprowadził do mistrzostwa kraju po raz pierwszy od szesnastu lat. To jeden z największych klubów w Skandynawii, w którym zawsze jest presja walki o tytuły. Podobnie jest u nas – zauważył Rząsa.

Barcelona wygrała po golach Yamala i Raphinhy! Lewandowski zszedł z murawy przed końcem meczu

Niels Frederiksen – osiągnięcia

Nowy opiekun Kolejorza przez kilkanaście lat pracował z zespołami młodzieżowymi. W 2009 roku przejął Lyngby Boldklub, a w 2013 – Esbjerg fB, z którym osiągnął historyczny dla tego klubu wynik w europejskich pucharach. Awansował do fazy grupowej Ligi Europy, z której wyszedł do play off i tam musiał uznać wyższość włoskiej Fiorentiny. W 2015 roku przejął młodzieżową reprezentację Danii, z którą dwukrotnie wystąpił na mistrzostwach Europy U21 oraz na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro (2016). W 2019 roku został trenerem Broendby IF Kopenhaga, z którym w sezonie 2020/2021 wywalczył mistrzostwo Danii. Od listopada 2022 roku pozostawał bez pracy.

Nie żyje legendarny polski piłkarz. Z kadrą Górskiego zdobył olimpijskie złoto, miał 79 lat

QUIZ Żony i partnerki słynnych piłkarzy. Lewandowski, Ronaldo, Beckham, Tomaszewski, Majdan Pytanie 1 z 18 Na początek banał. Żona Roberta Lewandowskiego ma na imię: Ewa Anna Helena Dalej

– Za nami bardzo udane rozmowy z władzami Lecha, podczas których przedstawiono mi, czego oczekuje się ode mnie jako trenera oraz czego ja mogę oczekiwać po przyjściu tutaj – skomentował Frederiksen.

– Trafiam do dużego klubu, posiadającego bogatą historię i tradycje, to dla mnie więc wielki zaszczyt, że będziemy współpracować. Mam przed sobą postawione trzy główne zadania. Po pierwsze i najważniejsze, jestem w Poznaniu po to, by zdobywać trofea i występować w Europie. Pragnę również przyczyniać się do rozwoju klubu, drużyny oraz poszczególnych piłkarzy. Wiem, że to właśnie Lech może pochwalić się najlepszą akademią w Polsce, a moim celem będzie odpowiednie wprowadzanie zawodników z niej do pierwszego zespołu. Ponadto jestem świadom emocji i pasji, jaką Lech wywołuje w regionie. Chcę, by kibice byli dumni i odczuwali ekscytację, oglądając nasze mecze – podsumował Niels Frederiksen.