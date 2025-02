i Autor: Cyfrasport Pedro Nuno, Korona Kielce

Emocje w Kielcach

Korona wsiadła na Motor, wydostała się ze strefy spadkowej! Pedro Nuno bohaterem, jak on to zrobił? [WIDEO]

W poprzedniej kolejce Korona urwała punkt z Legią, remisując 1:1 w Warszawie. Teraz pokonała rewelacyjny Motor 1:0. To cene zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie w ekstraklasie. W ten sposób kielczanie wydostali się ze strefy spadkowej. Korona wsiadła na Motor! Co to była za jazda, Pedro Nuno bohaterem, jak on to zrobił?