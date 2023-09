Kosta Runjaić o postawie Legii Warszawa. Mówi o energii, zaangażowaniu i cierpieniu

To największa nadzieja Legii Warszawa. "Czasem patrząc na swoją sytuację może..."

Pokazali charakter

Legia jest wiceliderem i do prowadzącego Śląska traci dwa punkty. Jednak do rozegrania ma dwa mecze. Jak szkoleniowiec warszawskiego zespołu ocenił spotkanie z Górnikiem? - Musieliśmy się trochę nacierpieć - powiedział wprost trener Kosta Runjaić, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Spotkanie ułożyło się dla nas bardzo dobrze. Tomas Pekhart dobrze zachował się w polu karnym. Wyprowadził nas na prowadzenie. Później popełniliśmy błąd w obronie. Takie sytuacje się zdarzają. Jednak pokazaliśmy charakter. W doliczonym czasie gry zdobyliśmy decydującą bramkę. Igor Strzałek znalazł się w idealnym miejscu i wykończył akcję. To spotkanie kosztowało nas wiele sił. Dużo w nie zainwestowaliśmy. Drużyna miała w sobie wiele energii. Była bardzo zaangażowana - wyznał szkoleniowiec.

Na nich mogli liczyć

Trener Kosta Runjaić docenił postawę zawodników. Wyróżnił kilku graczy. - Jurgen Celhaka pokazał się z solidnej strony obok Bartosza Slisza - wyliczał. - Jak zawsze liczyć mogliśmy na Tomasa Pekharta. Kolejne dobre zawody są za Arturem Jędrzejczykiem - dodał.

