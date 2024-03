Kosta Runjaić o strategii na hit z Górnikiem i na finisz sezonu. Padły słowa o dołożeniu kolejnej cegiełki, o co chodzi?

Chcą przerwać passę zabrzan

W poprzedniej kolejce Legia wygrała 3:1 z Piastem Gliwice, a dwa gole w tym spotkaniu zdobył Marc Gual. Czy wicemistrzowie Polski pokonają także na wyjeździe Górnika Zabrze? - Od października Górnik jest chyba najlepszą ekipą w ekstraklasie - powiedział trener Kosta Runjaić w materiale udostępnionym przez klubowe media z konferencji prasowej. - Dobrze weszli w 2024 rok. Mamy ochotę na to, aby przerwać ich passę i z trzema punktami wrócić do Warszawy. Historyczne potyczki z rywalem. Spotkanie będzie przepełnione emocjami. Chcielibyśmy podtrzymać to, co zaczęliśmy w meczu z Piastem. Wygrana była bardzo ważna. Dołożenie kolejnej cegiełki byłoby niesłychanie ważne - podkreślił.

Bartosz Salamon po roku wrócił do kadry i pomógł w awansie. Kolejne wyzwanie przed gwiazdą Lecha

Przed Legią dziewięć finałów

W tym spotkaniu nie zagra Paweł Wszołek. Reprezentant Polski będzie pauzował za czerwoną kartę, którą został ukarany podczas starcia z Piastem. Jak Legia ma plan na wyjazdowy mecz z Górnikiem?- Nasza strategia? Tak jak mówiłem ostatnio: patrzymy z meczu na mecz - wyznał trener Runjaić. - Przed nami dziewięć finałów. Pierwszy z Górnikiem i na tym się skupiamy. W tej fazie sezonu nie ma już łatwych meczów. Szanujemy każdego przeciwnika. Niezależnie od tego na jakim miejscu w tabeli się znajduje w danym momencie - zaznaczył szkoleniowiec stołecznej drużyny.

Jagiellonia na mistrzowskim kursie? Adrian Siemieniec mówi o odpowiedzialności, potrzebnym nastawieniu na finiszu ligi

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek