Kosta Runjaić wszystko wyłożył, na to uczulił piłkarzy. Tak musi zagrać Legia w Bośni

W pierwszej kolejce Legia pokonała po niesamowitym meczu Aston Villę 3:2. Dwa gole zdobył Ernest Muci, który w tym sezonie spisuje się wyśmienicie. W poprzedniej kolejce warszawski zespół przegrał 0:1 z Alkmaar. Po spotkaniu doszło do bulwersujących scen, gdy delegacja polskiego klubu została źle potraktowana przez ochronę i policję. Doszło do skandalu, bo właściciel Dariusz Mioduski został uderzony, a piłkarze Josue i Radovan Pankov zatrzymani i noc spędzili w areszcie.

Muszą walczyć do końca

Teraz Legia przechodzi trudny okres, bo przegrała cztery mecze z rzędu. Czy przełamie się w Bośni? - Musimy być skoncentrowani - powiedział trener Kosta Runjaić, cytowany przez klubowe media. - Musimy walczyć do końca, zachować zaangażowanie, bazować na zaufaniu. Potrzebujemy wiary, postawy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Na ostatnio powiedziałem, że wprowadzimy do naszej gry pewne poprawki. To dla mnie także nowe wyzwanie. Musimy z tego wyjść razem. Daję z siebie wszystko. Wiem, że drużyna także to robi. Potrzebny jest charakter - podkreślił szkoleniowiec Legii.

