Mikael Ishak jest jak Grzegorz Piechna? Były król ekstraklasy szczerze o gwieździe Lecha Poznań

W pogoni za Duńczykiem

W tej klasyfikacji prowadzi Christian Gytkjaer, który we wszystkich rozgrywkach zdobył 65 bramek dla „Kolejorza”. Ishak jest już o krok, aby wyrównać osiągnięcie Duńczyka. W dorobku ma 63 trafienia. Jego dyspozycja cieszy trenera Johna van den Broma. Szwed znów jest regularny: strzelił cztery gole w trzech występach z rzędu. Czy podtrzyma skuteczność w wyjazdowym starciu z Cracovią?

Ishak to król pola karnego

- Widać po nim, że wie, czego chce na boisku - mówi nam Grzegorz Piechna, król strzelców ekstraklasy, który ceni gwiazdę Lecha. - Dla mnie Ishak to lis pola karnego. Umie się zastawić, przytrzymać piłkę i dograć do kolegów. Poza tym potrafi strzelić z każdej pozycji. Trochę przypomina mi Piechnę(śmiech). Jest silny fizycznie, a obrońcy nie mają z nim łatwo. Na pewno nie pozwoli sobie, żeby to oni nim rządzili. Przepchnie rywala, ustawi go sobie tak, aby mógł oddać strzał - opisuje asa poznańskiej drużyny.

Niech powalczy z Exposito o koronę

Piechna nie ukrywa, że Szwed zajmuje wysokie miejsce w jego rankingu najlepszych napastników w ekstraklasie. - Wydaje mi się, że teraz Ishak odpalił już na dobre, że kolejne gole go napędzają - przekonuje. - Powinien dalej strzelać. Szczególnie, że Lech ciągle atakuje i ma piłkarzy, którzy wypracowują dużo sytuacji bramkowych. Jako kapitan ciągnie ten wózek w dobrym kierunku. Życzę mu, żeby ruszył w pościg za Erikiem Exposito i powalczył z asem Śląska o koronę króla strzelców - ocenił Piechna.

Mieli Jagiellonię na deskach

Były napastnik wrócił jeszcze do ostatniego meczu Lecha, który mimo prowadzenia trzema bramkami, tylko zremisował 3:3 z Jagiellonią. - To skandal, że tak doświadczony zespół w taki sposób dał sobie wydrzeć zwycięstwo - zirytował się. - Taka sytuacja nie powinna się przytrafić drużynie tej klasy. Na miejscu trenera to bym chyba ze złości... rozwalił szatnię. Mieli Jagiellonię na na deskach, a mimo to pozwolili jej się podnieść - opisał obrazowo Piechna.

Tak Ishak strzela dla Lecha:

Ekstraklasa: 85/46

Puchar Polski: 4 mecze

Liga Mistrzów: 2 mecze/1 gol

Liga Europy: 10 meczów/8 goli

Liga Konferencji: 20 meczów/8 goli

Ogółem: 121 meczów, 63 gole

