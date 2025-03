Afimico Pululu podbija Europę, zgarnie koronę króla strzelców? Co za słowa o gwieździe Jagiellonii!

As mistrza Polski robi furorę

W pierwszej połowie Lech zadał dwa ciosy, a potrzebował na to... minutę. To było atomowe uderzeniu poznańskiego zespołu. Najpierw Ali Golizadeh z lewej strony zagrał wzdłuż bramki, a do siatki z bliska trafił Rasmus Carstensen. Po chwili kolejna akcja Lecha, która tym razem została przeprowadzona prawą stroną. Podającym okazał się kapitan Mikael Ishak, który zazwyczaj finalizuje sytuacje. Szwed wyłożył piłkę, a Daniel Hakans zamknął akcję z lewej strony. Przed przerwą Stal zaskoczyła obronę gospodarzy. Bramkarz Bartosz Mrozek musiał wyciągać piłkę po strzale Roberta Dadoka. W tej sytuacji asystował Kystian Getinger, który podał z rzutu rożnego.

Afonso Sousa przypieczętował wygraną i powrót Lecha na pozycję lidera

W drugiej połowie emocji nie brakowało. Mielczanie mogli wyrównać, ale wyśmienitej okazji nie wykorzystał Alvis Jaunzems, który huknął z całej siły. Tyle że bardzo niecelnie. Jednak Lech szybko się pozbierał, czego efektem była sytuacja po strzale Antoniego Kozubala. Jednak świetnie zareagował bramkarz Jakub Mądrzyk. Po chwili golkiper mielczan skapitulował, a stało się to po koszmarnym błędzie, która popełnił obrońca Stali - Marvin Senger. Pomyłkę wykorzystał Afonso Sousa. W końcówce wynik mógł podwyższyć jeszcze Mikael Ishak. W jednej akcji miał dwie szanse, ale żadnej z nich nie potafił zamienić na gola.

Kolejorz pokonał u siebie 3:1 Stal Mielec w meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy i odzyskał pozycję lidera. Gospodarze zwyciężyli zasłużenie i mają punkt przewagi nad drużyną z Częstochowy.

Lech Poznań - Stal Mielec 3:1

Bramki:

1:0 Rasmus Carstensen 21. min, 2:0 Daniel Hakans 22. min, 2:1 Robert Dadok 41. min, 3:1 Afonso Sousa 58. min

Żółte kartki:

Walemark, Carstensen (Lech) - Senger, Jaunzems (Stal)

Sędziował: Damian Sylwestrzak. Widzów: 23 281

Lech: Bartosz Mrozek - Rasmus Carstensen, Alex Douglas, Bartosz Salamon, Antonio Milić (73, Joel Pereira) - Ali Gholizadeh (65, Bryan Fiabema), Radosław Murawski (73, Filip Jagiełło), Antoni Kozubal, Afonso Sousa (86, Kornel Lisman), Daniel Hakans (46, Patrik Walemark) - Mikael Ishak

Stal: Jakub Mądrzyk - Alvis Jaunzems, Piotr Wlazło, Bert Esselink, Marvin Senger (86, Łukasz Wolsztyński), Krystian Getinger - Robert Dadok (82, Fryderyk Gerbowski), Maciej Domański (82, Pyry Hannola), Matthew Guillaumier (81, Dawid Tkacz), Serhij Krykun (73, Jean-David Beauguel) - Damian Kądzior

