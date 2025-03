Jonatan Braut Brunes najlepszym strzelcem Rakowa

W poprzedniej kolejce Raków pokonał Lechię, a Jonatan Braut Brunes zdobył dwie bramki w ciągu kwadransa. Trener Marek Papszun ucieszył się z przełamania Norwega. Były to jego pierwsze trafienia w tym roku. Przełamał się po czterech występach bez gola. Szkoleniowiec wtedy kompletował Wikinga. Mówił, że jego podopieczny zrobił olbrzymi postęp. Okazało się, że nie był to jednorazowy wysok formy, bo w meczu wyjazdowym z Piastem Braut Brunes znów błysnął skutecznością. Ponownie ustrzelił dublet. W pierwszej połowie świetnym podaniem wypatrzył go Ivi Lopez. Hiszpan zagrał do Norwega, który pognał w kierunku bramki i strzałem z lewej nogi nie dał szans bramkarzowi gliwiczan. Gospodarze sygnalizowali, że napastnik Rakowa znajdował się na pozycji spalonej. Jednak okazało się, że bramka padła zgodnie z przepisami, a as częstochowian wykorzystał po postu gapiostwo rywali.

Norweg strzelał, a Piast liderem ekstraklasy

W drugiej połowie Braut Brunes znów przechytrzył zawodników śląskiej drużyny. W tej sytuacji asystę zaliczył - UWAGA! - bramkarz Kacper Trelowski. Inna sprawa, że pomylił się obrońca Piasta i w efekcie Norweg wpadł na pole karne i uderzył nad wybiegającym golkiperem gospodarzy. To drugi z rzędu dublet wikinga, który ma w dorobku osiem goli i jest najlepszym strzelcem Medalików. W doliczonym czasie gospodarzy dobił Peter Barath. Dla Rakowa to czwarta wygrana z rzędu i w ten sposób awansował na pozycję lidera ekstraklasy. Jaka będzie odpowiedź Lecha, który zagra w sobotę ze Stalą Mielec?

To drugi z rzędu dublet Wikinga z Rakowa. Jonatan Braut Brunes ma w dorobku osiem goli i jest najlepszym strzelcem Medalików. Dla Rakowa to czwarta wygrana z rzędu i w ten sposób awansował na pozycję lidera ekstraklasy.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐁𝐑𝐔𝐍𝐄𝐒𝐀! ✌️⚽ Asystę zalicza Kacper Trelowski! Raków prowadzi 2:0 w Gliwicach!📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/siIEXwtvB0— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 8, 2025

𝐉𝐎𝐍𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐁𝐑𝐔𝐍𝐄𝐒! ⚽ Napastnik Rakowa uniknął spalonego i dał swojej drużynie prowadzenie Gliwicach! 👊📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/pbw8ao3tXA— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 8, 2025

Piast Gliwice - Raków Częstochowa 0:3

Bramki:

0:1 Jonatan Braut Brunes 24. min, 0:2 Jonatan Braut Brunes 70. min, 0:3 Peter Barath 90. min

Żółte kartki:

Kostadinov, Dziczek, Gale (Piast) - Barath (Raków)

Sędziował: Łukasz Kuźma. Widzów: 6349

Piast: Frantisek Plach - Grzegorz Tomasiewicz, Jakub Czerwiński, Miguel Munoz, Igor Drapiński, Maciej Rosołek (85, Mateusz Kopczyński) - Miłosz Szczepański (64, Thierry Gale), Patryk Dziczek, Tihomir Kostadinov, Jorge Felix - Michał Chrapek (74, Tomasz Mokwa)

Raków: Kacper Trelowski - Fran Tudor, Matej Rodin, Stratos Svarnas - Erick Otieno, Gustav Berggren, Władysław Koczerhin (74, Peter Barath), Patryk Makuch (46, Jesus Diaz), Ivi Lopez (75, Leonardo Rocha), Jean Carlos Silva (90, Ariel Mosór) - Jonatan Braut Brunes (82, Michael Ameyaw)

