i Autor: Cyfrasport Lukas Podolski

Legendarny polski klub pójdzie pod młotek! W tle pojawił się Lukas Podolski, szykuje się wielka zmiana

W reprezentacyjnej przerwie na ekstraklasowych boiskach zapanował bezruch. Nie oznacza to jednak braku interesujących doniesień z klubowych kuluarów. Od dłuższego już czasu nie brakowało na przykład domniemań i pogłosek o rychłęj zmianie właściciela czternastokrotnego mistrza Polski. Do tej pory to gmina Zabrze decydowała o losach Górnika. W poniedziałek miejscy radni uchylili furtkę do prywatyzacji zasłużonego klubu.