Legia może zapomnieć o mistrzostwie? Górnik jej się nie wystraszył, kolejny zawód w stolicy

Legia przegrała dwa poprzednie mecze (z Rakowem i Pogonią), w których nie strzeliła nawet gola. W tej sytuacji trener Goncalo Feio zmienił ustawienie, bo szukał sposobu jak odmienić grę zespołu. Zaskoczeniem był brak w składzie na to spotkanie dwóch napastników. Okazało się, że Marc Gual jest kontuzjowany, a Jean-Pierre Nsame rozczarował szkoleniowca, bo nie biega tyle, ile wymaga Portugalczyk.

Jednak to Górnik wyszedł na prowadzenie na Łazienkowskiej. Sędzia podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką przez Luquinhasa. Jedenastkę wykorzystał Kamil Lukoszek. Gospodarze wyrównali za sprawą Radovana Pankova, który pokonał bramkarza śląskiej drużyny po uderzeniu piłki głową. W tej części Legia mogła pokusić się o kolejną bramkę, ale sytuacji nie wykorzystał m.in. Tomas Pekhart.

W drugiej połowie Legia najlepszą okazje stworzyła sobie w końcówce, gdy uderzał Ruben Vinagre. Jednak świetnie spisał się bramkarz Michał Szromnik. Dla gospodarzy to już trzeci mecz bez zwycięstwa. Odkryciem zawodów był za to Maximilian Oyedele, który pokazał ogromne możliwości. Komplementował go trener Feio. Po końcowym gwizdku piłkarzy Legii żegnały gwizdy. Kibice krzyczeli: co wy robicie, tak o mistrza walczycie? Gdzie są wyniki, Hej, gdzie są wyniki?! Co dalej z Legią, czy zdoła się w końcu obudzić i zacząć grać na miarę możliwości?

Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1

Bramki:

0:1 Kamil Lukoszek 10. min (karny), 1:1 Radovan Pankov 35, min

Żółte kartki:

Luquinhas (Legia) - Damian Rasak (Górnik)

Sędziował: Łukasz Kuźma. Widzów: 24 438

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre - Kacper Chodyna (77. Juergen Celhaka), Maximillian Oyedele (78. Wojciech Urbański), Ryoya Morishita, Bartosz Kapustka, Luquinhas (68. Migouel Alfarela) - Tomas Pekhart (68. Marco Burch)

Górnik Zabrze: Michał Szromnik - Manu Sanchez (5. Paweł Olkowski), Kryspin Szcześniak, Josema, Erik Janza - Taofeek Ismaheel (65. Norbert Wojtuszek), Damian Rasak, Patrik Hellebrand, Lukas Podolski, Kamil Lukoszek (65' Yosuke Furukawa) - Luka Zahović (46. Lukas Ambros)

