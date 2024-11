Ależ to jest obietnica Lukasa Podolskiego! I nie są to puste słowa, rozmowy już się toczą

Afimico Pululu ma smykałkę do pięknych goli. Tak gwiazdor Jagiellonii zadziwia Europę, powtórzy to w lidze?

Legia otrząsnęła się i wzięła do roboty

W lidze Legia notuje serię czterech meczów bez porażki. Do tego zwyciężała także w Lidze Konferencji i Pucharze Polski. Jak wypadnie w starciu z Widzewem w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy? - Przy Łazienkowskiej nigdy nie ma łatwych meczów - powiedział Dariusz Gęsior w rozmowie z naszym portalem. - Ostatnio przekonał się o tym GKS Katowice, który na początku postawił się Legii. Strzelił gola i pokazał, że można to zrobić. Ale to był impuls dla gospodarzy. Legia otrząsnęła się i wzięła do roboty. A jak się rozpędziła, to beniaminek za nią już nie nadążał - analizował.

Afimico Pululu ma smykałkę do pięknych goli. Tak gwiazdor Jagiellonii zadziwia Europę, powtórzy to w lidze?

Dysponuje piłkarzami, którzy mają jakość i potrafią zrobić dużo szumu

Były kadrowicz jest pod wrażeniem umiejętności warszawskich zawodników. - Legia dysponuje piłkarzami, którzy mają jakość i potrafią zrobić dużo szumu pod bramką rywala. Owszem Legia się rozkręciła, jest pewna siebie, ale jej też można wyrwać punkty na jej stadionie - ocenił Gęsior na naszych łamach.

Bartosz Kapustka Legię napędza, a Imad Rondić rządzi w Widzewie. Który z nich będzie górą w hicie ekstraklasy?

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.