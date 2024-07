Legia sprawdziła się na tle dwóch rywali z ekstraklasy. Marc Gual trafił mistrza, Jordan Majchrzak beniaminka [WIDEO]

Peszko szuka napastników do Wieczystej. Dwa nazwiska na celowniku, to będzie spory wydatek

Dwa mecze, dwie jedenastki

Trener Goncalo Feio w wyjściowym składzie przeciwko Jagiellonii wystawił trzech nowych zawodników. Bramkarz Gabriel Kobylak zaprezentował się w pierwszej połowie. Całe spotkanie zagrali za to Claude Goncalves i Jean-Pierre Nsame. Kameruński napastnik pierwszej połowie zdobył premierową bramkę dla Legii. Nie popisał się po przerwie, gdy będąc przed bramkarzem trafił w słupek. Zwycięstwo na początku tej odsłony przypieczętował Marc Gual. To drugie trafienie Hiszpana w trakcie przygotowań.

Vinagre z debiutem

W końcówce sparingu szansę dostał ostatni z nabytków - Ruben Vinagre. Był to jego pierwszy występ po wypożyczeniu ze Sportingu Lizbona. Portugalczyk występował w Anglii, Grecji, a ostatnie pół roku we Włoszech. Powinien być gwiazdą ligi. - Jesteśmy przekonani, że wzmocni nie tylko rywalizację, ale nasz zespół. To zawodnik bardzo dobry technicznie, obdarzony bardzo dobrą motoryką - tłumaczył dyrektor sportowy Jacek Zieliński, cytowany przez oficjalny portal klubu.

Pożegnanie ze Słoweńcem

Portugalski szkoleniowiec na mecz z Lechią wystawił nowy skład. Od początku zaczął bramkarz Marcel Mendes-Dudziński, który ostatnie trzy lata spędził w Benfice Lizbona. Debiutant dał się zaskoczyć po jednym z dośrodkowań. W pierwszym zestawieniu pojawili się także nowi gracze jak Kacper Chodyna i Luquinhas oraz trio wracające z wypożyczeń: Makana Baku, Igor Strzałek i Jordan Majchrzak, który wyrasta na najskuteczniejszego zawodnika w tym okresie. To właśnie on wyrównał z beniaminkiem z Gdańska, a gola wypracował Luquinhas. Majchrzak w dorobku ma już trzy bramki, dwie zdobył w starciu z rumuńskim zespołem FC Botosani. Był to ostatni występ Blaża Kramera. Jak podał portal meczyki.pl słoweński napastnik przenosi się do Turcji. Jego nowym klubem będzie Konyaspor.

