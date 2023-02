Legia Warszawa straciła potężne pieniądze. Liczby nie kłamią. Wielomilionowe straty

Niemcy wyróżnili Lukasa Podolskiego. To, co zrobił nawet zagranicą nie przeszło bez echa, prestiżowe wyróżnienie

Legia Warszawa nie mogła uznać poprzedniego sezonu za udany. Klub ze stolicy przyzwyczaił swoich fanów do zdobywania mistrzostwa Polski czy triumfów w krajowym Pucharze Polski. Poprzednia edycja rywalizacji zakończyła się kompletną klapą - dziesiątym miejscem w lidze i odpadnięciem w półfinale z Rakowem Częstochowa. Jak poinformował portal WirtualneMedia.pl, klub stracił w poprzednim roku naprawdę duże pieniądze. Mówi się o wielomilionowych stratach.

Legia Warszawa w poprzednim sezonie grała w fazie grupowej Ligi Europy, ale i to nie pozwoliło wyjść klubowi na plus. Na całe szczęście dla władz drużyny z Łazienkowskiej strata netto zdecydowanie zmalała - z 38,4 miliona złotych do 11,4 miliona złotych. Legia Warszawa otrzymała o połowę mniej pieniędzy z PKO BP Ekstraklasy po tym, jak klub zajął dopiero dziesiątą lokatę.

Było to tylko 15,2 mln złotych, gdy mistrz kraju zgarnął niespełna dwa razy tyle! Na konto Lecha Poznań wpłynęło 28,7 miliona złotych. Widać, jak duże znaczenie dla budżetu klubu ma gra w europejskich pucharach. Z samych praw telewizyjnych przychody wzrosły z 39 do 60 milionów złotych.

