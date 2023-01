Legia Warszawa szykuje egzotyczny transfer? Piłkarz zjawił się na testach, to reprezentant kraju!

Legia Warszawa będzie miała nowego piłkarza? Na zgrupowaniu wicelidera Ekstraklasy w Turcji pojawił się bardzo ciekawy piłkarz, który może za darmo wzmocnić drużynę z Łazienkowskiej 3. Mowa o czterokrotnym reprezentancie Korei Południowej, Lee Jin-hyunie, który nie ma obecnie żadnego pracodawcy. Oznacza to, że Legia mogłaby zupełnie za darmo pozyskać perspektywicznego zawodnika. Czy transfer stanie się faktem?

Legia Warszawa z nowym piłkarzem? Koreańczyk pojawił się na obozie klubu w Turcji

Legia Warszawa wyjechała na zgrupowanie do tureckiego Belek, gdzie przygotowuje się do drugiej części sezonu. W trakcie zremisowanego spotkania z azerskim Sabail Baku na trybunach pojawił się reprezentant Korei Lee Jin-hyun. Zawodnik jest dość ciekawym graczem, występującym na pozycji środkowego pomocnika. Ostatnimi czasy reprezentował barwy Daejeon Hana, jednak jego kontrakt wygasł z końcemu grudnia 2022 roku. Gra w Legii nie była by pierwszą europejską przygodą dla zawodnika w Azji. Ma on w swoim CV występy dla Austrii Wiedeń.

Legia rozpoczyna #OknoTransferoweLee Jin-hyun przyleciał dziś do Belek, od jutra będzie testowany jako potencjalny nowy piłkarz Legii.Środek pomocy, piłkarz z Korei, 25 lat. @Meczykipl 🎥🇹🇷 pic.twitter.com/YBLm6xtwK9— Samuel Szczygielski (@SamSzczygielski) January 8, 2023