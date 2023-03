Lis nie dał się przechytrzyć. Bezbramkowy remis w Lubinie [WIDEO]

Josue poprowadzi Legię do wygranej z Rakowem? "Potrafi w nieszablonowy sposób zaskoczyć rywala"

Taki cel Ivi Lopez ma na mecz z Legią. "Widać, że bardzo mocno zaświtało to w jego głowie"

Rozstrzygnięcie mogło paść w doliczonym czasie gry, ale bramkarz Warty Adrian Lis nie dał się przechytrzyć. Po jednej z interwencji znalazł się daleko przed swoim polem karnym, a Łukasz Łakomy próbował go zaskoczyć strzałem prawie z połowy boiska. Lis rozpaczliwie wracał do własnej bramki, ale na tyle szybko i skutecznie, że przerzucił piłkę nad poprzeczką. Zaczęło się od ataków Zagłębia i w 11. min po świetnym podaniu Filipa Starzyńskiego w świetnej sytuacji znalazł się Damjan Bohar, ale przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Chwilę później "Miedziowych" spotkała kolejna przykra sytuacja sytuacja, bo kontuzji doznał Mateusz Grzybek i zastąpił go Bartłomiej Kłudka. W 25. min dobrą akcją i podaniem popisał się Kacper Chodyna, ale nie sfinalizował tego skutecznie Starzyński strzelając wprost w Lisa.

Bardzo aktywny Chodyna w 39. min znalazł się naprzeciwko Lisa, ale nie zdołał opanować piłki. Natomiast w 53. min wyrównały się straty osobowe, bo z powodu kontuzji opuścił boisko obrońca Warty, Jakub Kiełb. Ostatnią nadzieją „Miedziowych” do strzelenia gola miał być rezerwowy Jakub Świerczok, który niedawno powrócił do Lubina. W 80. min nie trafił w bramkę, a w odpowiedzi Miłosz Szczepański huknął mocno w poprzeczkę. Później jeszcze raz przed szansą stanął Świerczok, jednak i ta próba był niecelna. "Miedziowi" zakończyli mecz bez gola, ale z cennym 1 punktem, który oddalił ich od strefy spadkowej.

Jens Gustafsson zaskoczył na konferencji: „Żaden zespół z tej ligi nie grał tak często jak Pogoń"

KGHM Zagłębie Lubin – Warta Poznań 0:0

Żółta kartka – KGHM Zagłębie Lubin: Bartłomiej Kłudka, Kacper Chodyna; Warta Poznań: Kamil Kościelny.

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin). Widzów: 4 271.

KGHM Zagłębie Lubin: Sokratis Dioudis – Mateusz Grzybek (16. Bartłomiej Kłudka), Bartosz Kopacz, Jarosław Jach, Luis Mata - Kacper Chodyna, Łukasz Łakomy, Marko Poletanovic (86. Tomasz Makowski), Filip Starzyński (69. Tomasz Pieńko), Damjan Bohar (69. Tornike Gaprindaszwili) – Martin Doleżal (69. Jakub Świerczok).

Warta Poznań: Adrian Lis - Kamil Kościelny, Dimitris Stavropoulos (76. Wiktor Pleśnierowicz), Dawid Szymonowicz, Robert Ivanov (63. Jan Grzesik), Jakub Kiełb (54. Konrad Matuszewski) - Kajetan Szmyt, Niilo Maenpaa (63. Maciej Żurawski), Miguel Luis, Stefan Savic (63. Miłosz Szczepański) - Adam Zrelak.

W pierwszej połowie Damjan Bohar zmarnował dobrą okazję, by dać swojej drużynie prowadzenie! Nadal czekamy na gole! 📺 Transmisja meczu @ZaglebieLubin 🆚 @WartaPoznan w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/TahRltCQiR— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 31, 2023