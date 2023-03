Losowanie półfinału Pucharu Polski transmisja na żywo Puchar Polski: losowanie par półfinałowych PP stream live online losowanie półfinału Pucharu Polski na żywo online

Lukas Podolski szykuje się do meczu z Legią. Mocne słowa gwiazdy Górnika, na co dzień pewnie by ich nie użył

Ćwierćfinałowe spotkania Fortuna Pucharu Polski przyniosły nie tylko ogrom emocji, ale również i potężną niespodziankę, jaką była wygrana KKS Kalisz ze Śląskiem Wrocław i to aż 3:0. Ekipa z eWinner 2. ligi przebojowo dołączyła więc do grona zespołów, które zmierzą się niebawem w półfinale Pucharu Polski. Konkurencja jest bardzo mocna i wiele osób z pewnością już dzisiaj chętnie zobaczyłoby wielki finał na PGE Narodowym pomiędzy Rakowem Częstochowa, który broni trofeum oraz Legią Warszawa. Zanim jednak do tego dojdzie, czeka na losowanie par półfinałowych, a tutaj znajduje się również Górnik Łęczna, który pokonał skromnie Pogoń Siedlce 1:0. Nie jest tajemnicą, że faworytami do wygrania całych rozgrywek są ekipy z Częstochowy i Warszawy, jednak Puchar Polski rządzi się swoimi prawami i niejednokrotnie już potrafił zaskoczyć kibiców. Jak będą wyglądały pary półfinałowe Pucharu Polski? Tego dowiemy się podczas piątkowego losowania w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Losowanie par półfinałowych Pucharu Polski zaplanowano na piątek 3 marca i rozpocznie się ono punktualnie o godzinie 12:00. Kibice polskiej piłki będą mogli śledzić losowanie półfinału Pucharu Polski poprzez live stream online na kanale "Łączy nas piłka" na YouTube. Transmisja z losowania par półfinału Pucharu Polski dostępna jest poniżej!