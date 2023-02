Lukas Podolski ma poważne kłopoty. Otrzymał poważne groźby! Chodzi o jego firmę z kebabami

Davo wyjechał do Belgii

To był jeden z największych transferów w historii polskiej PKO BP Ekstraklasy. Lukas Podolski świetnie radzi sobie, grając w Górniku Zabrze. Na Roosevelta prezentuje się naprawdę dobrze. Były mistrz świata działa prężnie nie tylko na boisku, ale także poza nim. Zwłaszcza jego biznes z kebabami w Niemczech rozwija się znakomicie. Niestety, Lukas Podolski może mieć teraz poważne problemy. Jak informuje "Bild", niewykluczone, że pozwie go pewna indyjska firma.

Lukas Podolski - firma z kebabami. Piłkarz zostanie pozwany?

Według informacji niemieckiego "Bildu", indyjska firma "M Motilal Masalawala" ma oskarżyć sieć kebabów Podolskiego w sprawie naruszenia praw autorskich. Poszło o nazwę "Mangal", którą Podolski reklamuje swoje restauracje.

Właściciele firmy z Indii twierdzą, że posiadają prawa do marki "Mangal" od lat i oczekują, że rejestracja nazwy punktów gastronomicznych Podolskiego nie zostanie zezwolona. Kiedy poznamy finał całej historii? Zapewne poczekamy na to co najmniej kilka tygodni, być może nawet miesięcy.

Lukas Podolski - liczby w Ekstraklasie

W pierwszym sezonie w PKO BP Ekstraklasie Lukas Podolski wystąpił w 27 meczach. Zdobył 9 bramek i zanotował 4 asysty. W tym sezonie też radzi sobie nieźle. W 15 meczach strzelił dwa gola i zanotował kluczowe podania przy sześciu trafieniach.