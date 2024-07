Lukas Podolski naprawdę powiedział to o Polakach. Nie krył się ze swoją opinią, wyłożył kawę na ławę

Tydzień po zakończeniu Euro 2024 rozpoczęły się już rozgrywki Ekstraklasy. W pierwszej kolejce nie mieliśmy wielu zaskoczeń, a jednym z ciekawszych spotkań mogło być to w Poznaniu, gdzie Lech podejmował właśnie Górnika Zabrze z Lukasem Podolskim w składzie. Z pewnością „Kolejorz” mógł być mniej zadowolony po zakończeniu poprzedniego sezonu, w którym prezentował się poniżej oczekiwać, ale i fani Górnika chcieliby zobaczyć swoją drużynę znów choćby w europejskich pucharach, na co była szansa właśnie pod koniec rozgrywek 2023/24. Ostatecznie górą w tym starciu był Lech, który wygrał 2:0.

Ruszyła Ekstraklasa. Podolski szybko wywołał sporo emocji

To właśnie po tym meczu Lukas Podolski znów postanowił podzielić się swoją opinią na różne tematy. Pamiętajmy, że mistrz świata z 2014 roku nie bał się choćby... włączyć w kampanię wyborczą w Polsce i nie raz ostro krytykował to, co dzieje się wokół Górnika Zabrze, wiedząc, że w zasadzie ma nienaruszalną pozycję. Teraz postanowił również pójść na całość i mocno skomentował... podejście Polaków do piłki nożnej. – Jest bardzo dużo marudzenia, ale taka jest też mentalność. Kto by nie przyszedł do klubu, to zawsze będzie coś źle. Trzeba te nastroje tonować i uspokoić, a klub budować. Jak przyjdzie inwestor, to będzie świetnie. Naszym celem jest utworzenie takiego Górnika, co będzie stał na własnych nogach i nie będzie musiał ciągle sprzedawać kluczowych piłkarzy – powiedział Podolski, cytowany przez transfery.info.