Lukas Podolski przekazał ogromną kwotę na pomoc powodzianom. Niesamowity gest!

Powódź w Polsce dotknęła ogromną część polskiego społeczeństwa - zwłaszcza z południa kraju. Obrazki zalanych i zniszczonych miast obiegły media i wzbudziły nie tylko falę współczucia, ale także spontanicznej reakcji Polaków, którzy ruszyli na pomoc ofiarom klęski żywiołowej. W całym kraju organizowane są zbiórki pieniędzy. Doszło także do pospolitego ruszenia. Wiele osób pojechało na zalewowe tereny, by wesprzeć poszkodowanych. Do akcji włączył się także Lukas Podolski.

Powódź w Polsce. Lukas Podolski z wielkim wsparciem dla ofiar klęski

Za pośrednictwem swojego konta na Twitterze Lukas Podolski poinformował o przekazaniu wielkiej kwoty pieniędzy dla potrzebujących. Mistrz świata zdecydował się przekazać aż 200 tysięcy złotych. Docenił także wielką mobilizację wśród kibiców, którzy pomagają bez podziału na klubowe barwy.

Wszyscy ze smutkiem obserwujemy, jaka tragedia spotkała ludzi na południu Polski. Między Klubami bywa różnie, ale niesienie pomocy nie ma barw. Obserwuję, jak Kibice organizują się ponad podziałami i pomagają sobie nawzajem w walce ze skutkami powodzi. Zawsze byłem i będę z Kibicami, dlatego postanowiłem przekazać 100 tys. zł na zbiórkę “Kibice dla powodzian – Śląsk zawsze razem!” Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk. Niestety, woda zalała domy nie tylko mieszkańców Dolnego Śląska, ale też województw śląskiego i opolskiego - w tym wielu naszych Kibiców. Z tego względu drugie 100 tys. zł przekazuję Fundacji Górnika Zabrze, z którą razem zakupimy niezbędny na tę chwilę sprzęt, a chłopaki z Torcidy rozwiozą go do potrzebujących - napisał Podolski na swoim profilu na Twitterze.

W komentarzach pojawiło się mnóstwo wyrazów szacunku dla piłkarskiego mistrza świata i zawodnika Górnika Zabrze. - Szacunek - napisał Rafał Gikiewicz. - Zachowanie godne mistrza świata. Brawo, pozdro z Mielca - dodał od siebie kibic Tomek. - Ty jesteś po prostu niemożliwy - napisał z kolei pan Tomasz.

