Lukas Podolski tą wypowiedzą mógł zaniepokoić kibiców. Tajemnicza odpowiedź legendy. Niepewna przyszłość Niemca?

Lukas Podolski rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu w barwach Górnika Zabrze. Niedawno stało się jasne, że mistrz świata z reprezentacją Niemiec w zespole z Górnego Śląska spędzi co najmniej dwa następne lata. Niektórzy fani mogą zadawać sobie pytania, co dalej z legendą? Na razie sam zainteresowany nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.