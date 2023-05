Łukasz Jurkowski uderzył w Wojciecha Kowalczyka. Nazwał go menelem. Nie wytrzymał po ataku na Legię!

Legenda Legii Warszawa wprost o Josue. Ivica Vrdoljak użył mocnych słów, podkreślił to zdecydowanie

Kowalczyk zdaje się nie pałać sympatią do obecnego szkoleniowca Legii Warszawa. Wypomniał legionistom falstart zakończonego właśnie sezonu, biorąc na tapet choćby zremisowany mecz w Kielcach z Koroną i wysoko przegrane starcie z Cracovią 0:3. "Kowal" porównał Legię do Rakowa, która przecież na początku rozgrywek miała w nogach eliminacyjne mecze w europejskich pucharach (Raków odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy). "Kij mu w oko" - spuentował emocjonalną wypowiedź o Runjaicu w programie "Liga Minus".

Słowa byłego napastnika m.in. Betisu Sevilla "podłapał" Łukasz "Juras" Jurkowski, legenda KSW, obecnie będący blisko klubu z Łazienkowskiej (choćby w roli spikera). W mocnych słowach skomentował na Twitterze przemyślenia Kowalczyka. "Zostawcie tego menela w należnej mu ciszy. Tam już dawno jest we łbie burdel z najtańszymi dziwkami. Ja od lat ignoruje (tak wiem do teraz) i najlepiej będzie zrobić Wam to samo. Zniknie szybciej niż pieprzy te swoje głupoty. Od wpisu na TT o dziecięcej onkologii jest śmietnikiem" - napisał Jurkowski na swoim koncie na Twitterze.

Był kiedyś tweet ironizujący dziecięcą onkologię w politycznym klimacie. Nie pamiętam treści. Pamiętam, że wtedy był na celowniku liścia ode mnie. Teraz szkoda napluć nawet. Bywam na oddziale jako ambasador Cancer Fighters. Jestem wyczulony.— Łukasz Jurkowski (@Jurasmma) May 29, 2023