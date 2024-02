i Autor: Przemysław Szyszka/SUPER EXPRESS Łukasz Surma

Ligowcy na start!

Łukasz Surma ma zupełnie nieoczywistego kandydata na bohatera wiosny w ekstraklasie. „Może wreszcie wystrzeli”

Kibice piłkarscy w Polsce odliczają już godziny do powrotu piłkarzy ekstraklasy do gry o ligowe punkty i – docelowo – o mistrzostwo kraju. Czołówka tabeli po jesieni ukształtowała się w sposób nieoczywisty, bo niewielu przed startem sezonu typowało na lidera ekipę Śląska. Wrocławianie przecież w poprzednich rozgrywkach do ostatniej kolejki drżeli o utrzymanie. W minionej rundzie podopieczni Jacka Magiery byli jednak bezkonkurencyjni. Były kolega „Magica”, Łukasz Surma, specjalnie dla „Super Expressu” przyjrzał się fundamentom sukcesu lidera. I wskazał też piłkarza, który wiosną może być gwiazdą ligi.