Marcin Kaczmarek wprost o Widzewie Łódź. Trener Lechii określa styl gry beniaminka

Po Jagiellonii łodzianie mogą czuć niedosyt

Widzew zajmuje w lidze czwarte miejsce. Na początku rundy rewanżowej zremisował dwa mecze na własnym stadionie. Najpierw 3:3 z Pogonią, a w poprzedniej kolejce 1:1 z Jagiellonią. - Z Pogonią to było widowisko, w którym szczecinianie byli bliżej zwycięstwa - tłumaczył trener Marcin Kaczmarek na konferencji prasowej. - Z Jagiellonią łodzianie mogą czuć niedosyt, bo oddali bodajże 20 strzałów, a skończyło się remisem. Taka jest piłka, w której nie ma faworytów. Pogoń rozegrała dobre spotkanie na Widzewie i wypuściła wygraną w końcówce, a za chwilę uległa u siebie 0:2 Śląskowi Wrocław. Korona pokonała silną kadrową Cracovię i na tym przykładzie widać jak zespoły są zdeterminowane, aby utrzymać się w ekstraklasie – stwierdził.

Widać rękę trenera Niedźwiedzia

Beniaminek do trzeciego w tabeli Lecha Poznań traci tylko dwa punkty. - W Widzewie jest ciągłość pracy, bo trener Janusz Niedźwiedź prowadzi go od dłuższego czasu i widać tego efekty - komentował Kaczmarek. - Łodzianie grają w tym sezonie o inne cele niż my i są wysoko w tabeli. Doceniamy to. Mamy respekt do każdego przeciwnika, bo miejsce w jakim jest Lechia pokazuje, że ten respekt warto mieć. Mamy też dużo pokory, ale znamy również swoje walory i możliwości – dodał.

Widzew jest bezkompromisowy

Rywal Lechii dobrze prezentuje się na wyjazdach, gdzie odniósł już pięć zwycięstw. - Widzew jest bezkompromisową drużyną, która stara się grać swoją piłkę niezależnie od tego czy rywalizuje u siebie czy na wyjeździe - analizował. - Gra z dużym entuzjazmem i widać w tym zespole dużo świeżości. Jest powtarzalny w swoich działaniach, bardzo groźny w ofensywie, bo stwarza sporo sytuacji, ale ma też elementy, które "kuleją" - przyznał trener Kaczmarek.

