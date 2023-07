Marek Papszun o charakterze i relacjach z gwiazdą Rakowa. Mówi o urazie Ivi Lopeza

Ekspert pewny za transfery mistrza Polski: „Nowi go nie osłabią”. Ale jeden szczegół go niepokoi

Hiszpan wraca do zdrowia

Mistrzowski duet

Lista sukcesów obu panów w Rakowie jest imponująca. Po dwa wicemistrzostwa, Puchary Polski i Superpuchary, a ubiegły sezon zakończony z wywalczeniem tytułu. Do tego Ivi Lopez przed rokiem był królem strzelców, najlepszym pomocnikiem i piłkarzem rozgrywek. To wszystko Hiszpan osiągnął za kadencji trenera Marka Papszuna. Szkoleniowiec przyznał nam, że mocno nim wstrząsnęła kontuzja zawodnika w trakcie przygotowań do nowego sezonu.

Mocno przeżył uraz Hiszpana

Piłkarz wyjechał do Hiszpanii, gdzie przeszedł operację. Teraz przed wiele miesięcy rehabilitacji. - Byłem z nim w kontakcie - powiedział trener Marek Papszun w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Bardzo mu współczułem. Widziałem, że twardo to zniósł. Mocno przeżyłem jego uraz, bo dużo z nim doświadczyłem przez ostatnie lata w Rakowie. Ivi pomógł nie tylko klubowi w sukcesach, ale także mnie jako trenerowi. Uważam, że ta więź między nami jest bardzo silna. Znając charakter Iviego wiem, że będzie robił wszystko, aby jak najszybciej wrócić do gry - podkreślił były szkoleniowiec Rakowa.

