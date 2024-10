Michał Listkiewicz: Sytuacja w Gdyni to mały pikuś w porównaniu z arogancją... [MIŚ Z OKIENKA]

Co ze zdrowiem gwiazdy Legii? Radovan Pankov nie dotrwał do końca meczu, co się stało?

Paradnie w polskim kolarstwie, gdzie zapanowało dwukrólewie. Nowo wybrany Prezes Marek Leśniewski twierdzi, że rządzi, ale zdetronizowany(?) Rafał Makowski jest innego zdania. Poszło o skromny krzyżyk, który jeden z delegatów umieścił przy nazwiskach obu kandydatów. Mój przodek, kolarz torowy Jurand Koszutski był olimpijczykiem w Amsterdamie, sam wychowałem się na legendarnym Wyścigu Pokoju, byłem liderem wyścigów dookoła podwórka na rowerze marki "Pionier". Ryszard Szurkowski, Stanisław Szozda i plejada innych asów szosy to moi idole. Dlatego martwię się obecną sytuacją pięknej dyscypliny. Może Czesław Lang coś zaradzi?

Z racji miejsca zamieszkania, ale też szacunku dla Janusza Kupcewicza, Czesława Boguszewicza i innych legend klubu z Gdyni mam wiele sympatii do Arki, a jej nowego właściciela bardzo szanuję. Nie rozumiem jednak decyzji o zwolnieniu młodego trenera Tomasza Grzegorczyka w połowie rundy jesiennej i po serii efektownych zwycięstw. Tym bardziej że nie zastąpi go Mourinho, Guardiola ani Ancelotti, a nieopierzony Dawid Szwarga, znany jedynie z asystowania cenionemu Markowi Papszunowi. Timing to słowo - klucz w tej sprawie, bardzo jestem ciekaw, jak zareagują piłkarze i kibice. Oby wyniki (awans do Ekstraklasy) okazały się argumentem na korzyść pomysłodawcy tej roszady.

Sytuacja w Gdyni to mały pikuś w porównaniu z arogancją władz sąsiedniej Lechii Gdańsk wobec klubowych legend. To Puszkarz, Gładysz i Kulwicki bardziej rozsławili gdański klub niż obecna legia cudzoziemska szorująca po dnie tabeli. Na prestiżowy mecz z Legią zasłużonym piłkarzom odebrano wstęp na miejsca, które zajmowali od dziesięcioleci. Lechia to nie jest klub dla starych ludzi, dla młodych zresztą też skoro nie mają miejsca w składzie.

Na drugim krańcu Kaszub w Chojnicach odwrotnie, kilka pokoleń Chojniczanki pracuje na rzecz klubu, który pełni rolę spoiwa niczym świetlica, dom kultury, remiza strażacka, dyskoteka i koło emeryta w jednym. Setka lokalnych sponsorów, trzy zespoły seniorskie w związkowych rozgrywkach (toć nawet Legia, Lech ani Jagiellonia nie prowadzą "trójki"), tabuny młodzieży na treningach - to mi się podoba.

Zbliża się rocznica Węgierskiego Pażdziernika, jak co roku złożę kwiaty pod pomnikiem generała Jóźefa Bema, bohatera trojga Narodów. Bieżąca polityka nie może wymazać z naszej pamięci wspaniałego zrywu Madziarów i ogromnej roli Polaków w niesieniu pomocy sterroryzowanemu przez Sowietów miastu nad Dunajem. Także roli węgierskich trenerów w historii polskiego futbolu i szermierki. Nawet dziś mielibyśmy się czego nauczyć od "bratanków" w organizacji sportu, wyniki świadczą na ich korzyść. Zacznijmy od zlikwidowania zwolnień z lekcji wychowania fizycznego w szkołach, to podstawa.

