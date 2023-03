i Autor: Cyfra Sport Lech Poznań

1/8 finału Ligi Konferencji

Na te gwiazdy Djurgarden musi uważać Lech. "To on ciągnie zespół do przodu"

9 marca piłkarze Lecha zmierzą się z Djurgarden w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski wyrastają na rewelację rozgrywek. Czy spełnią marzenia kibiców z Bułgarskiej i wywalczą awans do ćwierćfinału? Jest to realne. Bartosz Grzelak, polski trener znający realia szwedzkiego futbolu, w rozmowie z oficjalną stroną Lecha wskazał gwiazdy Djurgarden. To na tych piłkarzy muszą zwrócić uwagę gracze poznańskiej Lokomotywy.