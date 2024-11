i Autor: Cyfra Sport Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin

Bramka stadiony świata!

Nie do wiary: taki gol w ekstraklasie to nie jest Reguła! Padły słowa o trzymaniu patelni nad głową, o co chodzi?

Piłkarze Zagłębia w dobrym stylu pokonali 3:0 Śląsk Wrocław w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W tym derbowym spotkaniu został strzelony najszybszy gol w tym sezonie. Ale to nie koniec atrakcji. Ozdobą zawodów była bramka, którą zdobył Michał Reguła. Stadiony świata! To trzeba koniecznie zobaczyć. Nie do wiary: taki gol w ekstraklasie to nie jest Reguła! Padły słowa o trzymaniu patelni nad głową, o co chodzi?