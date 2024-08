Nie żyje jedna z ikon polskiego klubu. Rafał Wrześniak miał 60 lat. „Nigdy o Tobie nie zapomnimy”

Niewiarygodny pech obrońcy Rakowa w meczu z Lechią! To nie pestka, to może być znów dramatycznie poważny uraz!

Rafał Wrześniak był jedną z ikon krakowskiego futbolu. Piłkarz przed laty był jednym z kapitanów Cracovii na przełomie lat 80-tych i 90-tych dwudziestego wieku. Wrześniak przez niemal całą karierę związany był z zespołem „Pasów”. Jedynie przez krótki okres swojej zawodowej przygody z futbolem reprezentował barwy Karpat Siepraw. W barwach Cracovii rozegrał blisko 450 spotkań.

Nie żyje Rafał Wrześniak, jedna z ikon Cracovii

Drużyna z Kałuży poinformowała o śmierci Rafała Wrześniaka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

- Dzisiaj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci byłego wieloletniego zawodnika Cracovii, Rafała Wrześniaka. Rafał, nigdy o Tobie nie zapomnimy – napisano na profilu „Pasów” na platformie „X” (dawniej: Twitter).

Jak wspominali go kibice? - Miałem okazję, jako małe dziecko, widywać go na boisku. Pamiętam nawet jak zaczynał grę w pierwszej drużynie. Przeważnie był wtedy pierwszym wchodzącym z ławki. Prawdziwy Pasiak – napisał jeden z nich. - Pociesza mnie jedynie fakt, że miałem przyjemność oglądać Pana Rafała na ziemi świętej. Minuta ciszy przed jutrzejszym meczem, to chyba oczywistość! - dodał pan Daniel.

Rafał Wrześniak – kariera, kluby

Rafał Wrześniak pierwsze piłkarskie kroki stawiał w barwach LZS Czarnochowice. Stamtąd trafił do Cracovii, której barwy reprezentował nieprzerwanie od sezonu 1981/1982 do 1995/1996. Po półrocznej przerwie na grę dla Karpat Siepraw, wrócił do „Pasów”, gdzie grał przez kolejne dwa lata.

Wrześniak reprezentował na koniec kariery także barwy Górnika Wieliczka, a przygodę ze sportem zakończył w LZS-ie Czarnochowice.