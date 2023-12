Niespodziewane nazwisko w sztabie szkoleniowym Lecha. Czy to przymiarka do powrotu Macieja Skorży?!

Zostali nimi Grzegorz Wojtkowiak i Rafał Janas. Szczególnie to drugie nazwisko może zaskakiwać, bo syn byłego selekcjonera od lat jest asystentem Macieja Skorży. Był nim również w klubie Urawa Red Diamonds, w którym Skorża był pierwszym trenerem. W przeszłości Lech pod wodzą Macieja Skorży i Rafała Janasa w roli asystenta sięgał po mistrzostwo Polski (2021/22). Marzeniem władz Lecha, a jeszcze bardziej kibiców był powrót tego szkoleniowca do Poznania.

Na razie wiadomo, że Skorża chce odpocząć od piłki i bardziej poświecić się rodzinie. Nie ukrywał też, że w dalszym ciągu interesowałaby go praca za granicą. Wydaje się jednak, że zatrudnienie 46-letniego Rafała Janasa jest pierwszym, ale solidnym krokiem do namówienia Skorży do powrotu na Bułgarską. Taką samą opinię przekazała nam osoba związana z tym klubem. Mariusz Rumak ma być szkoleniowcem Lecha do końca obecnego sezonu. Z kolei 39-letni Grzegorz Wojtkowiak to były piłkarz Amiki i Lecha, oraz 24-krotny reprezentant Polski. Ostatnio pracował w akademii klubowej, a jesienią prowadził zespół juniorów młodszych Lecha.

Sztab szkoleniowy Lecha skompletowany ✅ W roli asystentów trenera Mariusza Rumaka dołączają Rafał Janas, dla którego to powrót na Bułgarską po 1,5 roku, a takze Grzegorz Wojtkowiak z @AkademiaLP. Obaj byli już mistrzami Polski z Kolejorzem.— Lech Poznań (@LechPoznan) December 29, 2023