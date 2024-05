Ostra reakcja trenera Jagiellonii. Adrian Siemieniec ma już tego serdecznie dość

Sezon 2023/24 jest niezwykle zaskakujący. Na dwie kolejki przed końcem Jagiellonia Białystok zajmuje pozycję lidera i ma na koncie 59 punktów. Białostoczanie wyprzedają o 2 "oczka" Śląska Wrocław. Podium uzupełnia Legia Warszawa, a dalej są: Górnik Zabrze, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin. Przed startem rozgrywek z pewnością niewielu spodziewało się takiego kształtu czołówki. Na Podlasiu na rękach noszeni są już nie tylko piłkarze, lecz także ich trener. Adrian Siemieniec dość nieoczekiwanie przejął zespół i zupełnie go odmienił, a bieżąca kampania przeszła najśmielsze oczekiwania. W miniony weekend Jaga pokonała u siebie Koronę Kielce 3:0 i w Białymstoku niektórzy zaczęli powoli świętować. Szkoleniowiec przestrzegł przed takimi reakcjami.

Goncalo Feio wprost o podejściu i zachowaniu Josue. Co za słowa o kapitanie Legii!

Adrian Siemieniec studzi nastroje w Jagiellonii

Nie ma co ukrywać, że presja w Jagiellonii nieoczekiwanie stała się duża. Kibice marzą o tym, by ich pupile po raz pierwszy w historii sięgnęli po mistrzostwo Polski. Na ten moment mają wszystko w swoich nogach, ale muszą być bardzo czujni. - Cały tydzień staraliśmy się tak nastawiać głowy, żeby myśleć tylko o tym, na co my mamy wpływ i tylko o naszym spotkaniu - komentował między innymi Siemieniec po triumfie z Koroną. Wygrana z drużyną z Kielc sprawiła też, że rywale niemal dwiema nogami znaleźli się w pierwszej lidze.

Afimico Pululu o ostatniej prostej w walce o tytuł. Gwiazdor Jagiellonii o słowach trenera, zapisaniu się w historii [ROZMOWA SE]

Jagiellonia musi być skoncentrowana

Adrian Siemieniec powiedział wyraźnie, że ma dość liczenia. W ostatnim czasie sporo pojawiało się przeróżnych analiz. Trener Jagiellonii nie chce iść tą drogą, a doprowadzić ekipę do kolejnych triumfów. - Powiedziałem też w wywiadzie przedmeczowym, że tego liczenia, tej matematyki, tej kalkulacji jest za dużo. My musimy wychodzić i wszystko dzisiaj mamy w swoich rękach i wygrywać spotkania. Tu taki mecz wyszedł doskonale, bo mamy trzy punkty - komentował na gorąco po rywalizacji z drużyną z Kielc.