Paweł Raczkowski tłumaczy się po okropnych oskarżeniach. Miał zostać zaatakowany, opisał kuriozalne sceny

Na to liczy Pavol Stano. Tak trener Wisły Płock postrzega Zagłębie Lubin

co tam się działo?!

Paweł Raczkowski nie został uwzględniony na liście arbitrów, którzy mieli poprowadzić mecze świątecznej kolejki w PKO Ekstraklasie. Nie było to wynikiem błędu, jaki przed tygodniem popełnił w meczu Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Arbiter dostał zaproszenie od greckiego związku i ma poprowadzić prestiżowe spotkanie pomiędzy AEK Ateny a Arisem Saloniki. W niedzielę greckie media poinformowały o rzekomo skandalicznym zachowaniu Raczkowskiego i jego asystentów.

Raczkowski tłumaczy się po aferze. Przedstawia zupełnie inną wersję

Sędziowie mieli nadużyć alkoholu w samolocie, wdać się w awanturę na lotnisku, a następnie przepaść jak kamień w wodę. Portal Weszlo.com skontaktował się z Raczkowskim, który przedstawił swoją wersję wydarzeń. - Zostałem zaatakowany przez „fana” Panathinaikosu po wylądowaniu w Atenach. Zostałem opluty i uderzony. Ten człowiek był pijany i powiedział, ze mnie zniszczy w prasie. Wstał z siedzenia i powiedział, ze on jest z Panathinaikosu i nas zniszczy. Pijany, agresywny człowiek - powiedział sędzia.

- Chcieliśmy iść na policję, ale opiekun z Grecji powiedział, że spędzimy tam całą noc na komisariacie, jutro ważny mecz, wiec lepiej jechać do hotelu - wyjaśnił Raczkowski. - Zdaniem jednego z pasażerów polscy sędziowie wypili tylko dwie małe buteleczki wina i spięcie zostało mocno wyolbrzymione. Doszło do niego, ale nie było tak poważne, jak pierwotnie pisano - powiedział portalowi grecki dziennikarz, George Tsanakas. W mediach z tego kraju pojawiają się kolejne informacje, że cała afera nie miała miejsca, a wszelkie rewelacje w tym temacie to "fake news".

Cytując klasyka: 'Proszę oznaczyć Pana sędziego Pawła Raczkowskiego i napisać dużymi literami PRZEPRASZAM!!' S https://t.co/661PRydJOX— Łukasz Rogowski (@zawodsedzia) April 9, 2023