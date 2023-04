i Autor: Cyfrasport Paweł Raczkowski

co tam się działo?!

Skandal z udziałem polskich arbitrów! Lecieli sędziować hit zagranicznej ligi, wdali się w awanturę i zniknęli

Jacek Ogiński 13:35

Do niezwykłego skandalu miało dojść w Grecji z udziałem polskich arbitrów. Jak donosi portal Sport.pl, powołujący się na greckie media, Paweł Raczkowski i jego asystenci w trakcie lotu do Grecji spożywali alkohol i wdali się w kłótnię ze współpasażerami. Konflikt miał przenieść się na lotnisko, gdzie doszło do kolejnego skandalu. Co więcej, na parę godzin przed meczem nie wiadomo, gdzie znajdują się polscy arbitrzy, którzy mieli poprowadzić hit AEK Ateny – Aris Saloniki.