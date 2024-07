Potworny hejt wylał się na Kamila Grosickiego. Reprezentant Polski odpowiedział bardzo wymownie, jasny przekaz

Peszko szuka napastników do Wieczystej. Dwa nazwiska na celowniku, to będzie spory wydatek

Obrzydliwy atak na Grosickiego. Odpowiedział w najlepszy sposób

Kamil Grosicki był jednym z zawodników, którzy zapracowali sobie na wyjazd na Euro 2024. Doświadczony skrzydłowy był co prawda jedynie opcją rezerwową dla Michała Probierza, jednak dostał swoją szansę – zagrał 15 minut przeciwko Austrii. Z pewnością nie będzie wspominał tego meczu dobrze, ponieważ Polska przegrała, a w połączeniu z wynikiem meczu Francja – Holandia oznaczało to, że Polacy odpadają z Euro 2024. Grosicki już przed meczem z Francją ogłosił, że kończy karierę reprezentacyjną, więc wszystko wszystko wskazuje na to, że mecz z Austrią był jego ostatnim o punkty z orzełkiem na piersi.

Po zakończeniu polskiej przygody na Euro 2024 nasi reprezentanci udali się na zasłużony urlop po wydłużonym sezonie. Niestety, wielu kibiców nie potrafi się pogodzić z tym, że piłkarze zawsze w tym czasie odpoczywają i przy tym lubią, jak wiele innych osób, korzystać z mediów społecznościowych. I o ile może być to dla nich irytujące, że po porażce na Euro Polacy szybko „zapominają” o tym i publikują uśmiechnięte zdjęcia z wakacji, to absolutnie nic nie tłumaczy okropnego hejtu i wyzwisk, jakie wylały się na wielu z nich w sieci, w tym na Kamila Grosickiego.

Pod postem „Grosika” z wakacji w komentarzach padło wiele podłych słów w jego kierunku – „kibice” wyzywali go od „cymbałów”, „dzbanów”, „pi*d”, a wiele z tych komentarzy było pełne przekleństw. Wpisów broniących Grosickiego było naprawdę mało, a i sam piłkarz nie próbował na te hejterskie odpowiadać w komentarzach. Zrobił to jednak zdjęciem w relacji, gdzie pokazał zdjęcie... z siłowni! Widać więc, że oprócz urlopu, przygotowuje się on już też do nadchodzącego sezonu w klubie.

Kamil Grosicki żegna się z reprezentacją. Wzruszające słowa po treningu reprezentacji