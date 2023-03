Prezes Górnik odniósł się do aktywności Lukasa Podolskiego w mediach społecznościowych. „Niefortunna akcja”

Świadectwem tego były nie tylko próby znalezienia następcy Bartoscha Gaula, ale też szeroko komentowane oświadczenie zarządu. No i czwartkowe spotkanie z mediami prezesa Adama Matyska oraz wspomnianego szkoleniowca Górnika; obaj nieco różnili się w ocenie obecnej sytuacji...

Od dłuższego już czasu – jeszcze przed objęciem wspomnianego prezesowskiego stanowiska przez byłego reprezentacyjnego bramkarza – w ogniu krytyki zabrzańskich fanów znajdują się także pozostali członkowie zarządu klubu. Na meczach w Zabrzu w sektorach zajmowanych przez Torcidę, grupującą najzagorzalszych fanów, wywieszano flagi żądające ich dymisji i jednoznacznie - zazwyczaj w mało parlamentarny sposób - oceniające ich działalność.

Podobne akcje trwają też w mediach społecznościowych. Przed piątkowym meczem z Wisłą Płock konto Torcidy opublikowało apel o jak najliczniejszą obecność kibiców na trybunach w trakcie tej potyczki. „Zwracamy się z tym apelem do Was, najwierniejszych z wiernych kibiców Górnika o to, byśmy zadbali o jak najlepszą frekwencję zarówno podczas nadchodzącego meczu z Wisłą Płock, jak i w każdym następnym spotkaniu, aż do końca sezonu” - napisano w oświadczeniu, które kończy czterowiersz.

Apel Torcidy został „zalajkowany”, opatrzony ikonką czerwonego serca i podany dalej między innymi przez Lukasa Podolskiego na jego oficjalnym koncie. W całości, łącznie ze wspomnianym czterowierszem, zawierającym ocenę członków władz klubu. Brzmi on bowiem następująco:„Chociaż gra nie zachwyca, a w zarządzie siedzą szuje. Ty musisz być na meczu!!! Górnik Ciebie potrzebuje!!!”

- Rozmawiałem o tej sprawie z Lukasem – mówił prezes Adam Matysek podczas wspomnianego spotkania z dziennikarzami. - Chciał pomóc w organizacji jak najlepszej frekwencji, więc podał dalej zaproszenie na mecz. A że czasem ma jeszcze problemy językowe, i na dodatek – jak mówi – nie przeczytał całości tekstu, wyszła z tego niefortunna akcja. Poldi przeprosił za całą sytuację – zdradzał sternik Górnika. Wspomniane „podanie” wciąż jednak na koncie Poldiego wisi, można się z nim zapoznać poniżej.

Mecz Górnika z Wisłą Płock rozpocznie się w piątek o godz. 18.00. Transmisja w Canal+ Family i Canal+ Sport.

Sonda Czy Górnik Zabrze utrzyma się w tym sezonie w ekstraklasie? Oczywiście, co to za pytanie! Na dwoje babka wróżyła Nie, nie wygląda to za dobrze...