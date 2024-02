Problemy Legii przed meczem w Molde. Gwiazda wicemistrza Polski nie zagra z Norwegami, co się stało?

Strzelił z Ruchem i się przeziębił

Na starcie rundy rewanżowej Legia pokonała na wyjeździe 1:0 Ruch Chorżów. Zwycięską bramkę zdobył Marc Gual, który na początku drugiej połowy wykorzystał podanie Pawła Wszołka. To był drugi gol Hiszpana w tym sezonie w lidze. Poprzedniego zdobył jesienią, a pokonał wtedy także bramkarza śląskiego klubu. W stołecznym klubie liczyli, że w tej rundzie były król strzelców ekstraklasy w końcu zacznie być skuteczny. Jednak zabraknie go w meczu z Molde. Nie poleciał z zespołem do Norwegii. Co się stało? Po ostatnim spotkaniu napastnik Legii przeziębił się. W tej sytuacji jego wyjazd do Norwegii nie miał sensu. Trener Kosta Runjaić będzie miał do dyspozycji 21 piłkarzy. W ataku do wyboru ma trio: Blaż Kramer, Tomas Pekhart i Maciej Rosołek.

Kamil Ryłka o rywalu Legii w Lidze Konferencji. Polski trener mówi o jakości Molde, przestrzega przed tym piłkarzem Norwegów

Kadra Legii na mecz z Molde:

Bramkarze:

Wojciech Banasik, Dominik Hładun, Kacper Tobiasz

Obrońcy:

Marco Burch, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Patryk Kun, Radovan Pankov, Yuri Ribeiro

Pomocnicy:

Rafał Augustyniak, Gil Dias, Juergen Elitim, Josue, Bartosz Kapustka, Ryoya Morishita, Filip Rejczyk, Paweł Wszołek, Qendrim Zyba

Napastnicy:

Blaz Kramer, Tomas Pekhart, Maciej Rosołek

Ryoya Morishita rozprawi się z Molde w Lidze Konferencji? Artur Jędrzejczyk o potencjale Japończyka

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia wyeliminuje FK Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji? Tak, ma ogromny potencjał Nie, bez przesady Trudno powiedzieć