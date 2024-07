Radosław Majewski jeszcze nie m dość futbolu. Nowa umowa w Zniczu, a teraz doświadczony piłkarz rozbił Motor

Peszko szuka napastników do Wieczystej. Dwa nazwiska na celowniku, to będzie spory wydatek

Przedłużył umowę na rok

Doświadczony pomocnik nie zamierza rozstawać się z futbolem. Będzie dalej występował w ekipie z Pruszkowa także w tym sezonie. Podpisał z klubem kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2025 roku. - Wróciłem, ale jeszcze zostaję - powiedział Majewski na nagraniu informującym o jego nowej umowie. Czy w tej edycji będzie miał powody do zadowolenia?

Wygrany sparing z beniaminkiem ekstraklasy

Wygrany sparing z beniaminkiem ekstraklasy

W każdym razie pomocnik przygotowuje się do startu ligi. Teraz pomógł w wygranej 3:0 z Motorem Lublin. To on rozpoczął strzelanie z beniaminkiem ekstraklasy. Do tej pory Znicz rozegrał cztery sparingi (dwa zwycięstwa, dwie porażki). Zaplanowany jest jeszcze mecz kontrolny z Pogonią Siedlce (12.07).

Legia sprawdziła się na tle dwóch rywali z ekstraklasy. Marc Gual trafił mistrza, Jordan Majchrzak beniaminka [WIDEO]

Wrócił do Znicza i pomógł drużynie osiągnąć ważny cel jakim było utrzymanie w 1 lidze. Po świetnej rundzie, Radek Majewski zostaje w Zniczu na kolejny sezon! 🟡🔴 pic.twitter.com/CHFwvCKBQf— MKS Znicz Pruszków (@MKSZnicz1923) July 5, 2024

