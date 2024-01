Raków bliski pierwszego zimowego wzmocnienia. Piłkarza z tego kraju jeszcze w Ekstraklasie nie było!

Erick Otieno może być też całkiem nowym w naszej lidze, jeśli chodzi o kraj pochodzenia. Urodził się bowiem w Nairobi i reprezentuje Kenię, choć od siedmiu lat gra w Europie. W 2017 roku wyjechał do Gruzji, a później szlakiem przez Albanię trafił do ligi szwedzkiej. Występował w III -ligowym Vasalunds IF, gdzie został wypatrzony przez skautów AIK Solna. O możliwości jego transferu z AIK Solna do Rakowa poinformował dziennik "Expressen", a jego sfinalizowanie miałoby nastąpić po testach medycznych w najbliższych dniach.

Otieno jest lewym obrońcą, ale może również występować jako wahadłowy. W barwach AIK rozegrał łącznie 103 mecze w których strzelił 4 gole i miał 15 asyst. W minionym sezonie jego drużyna zajęła 11 miejsce w szwedzkiej Allsvenskan. Według „Expressen” Raków ma zapłacić za piłkarza ok. 800 tys euro, z czego 30 procent miałoby trafić dla jego pierwszego klubu w Szwecji czyli Vasalunds IF. Za transferem piłkarza stoi nowy dyrektor Rakowa, Samuel Cardenas, pełniący tę funkcję od kilku tygodni. Otieno rozegrał już 38 meczów w reprezentacji Kenii.

