Raków Częstochowa zbroi się na Ligę Mistrzów! Ważny transfer, pozyskanie napastnika potwierdzone

Raków Częstochowa dokonał ciekawego wzmocnienia! Drużyna, która przez bardzo długi czas szukała napastnika zakontraktowała w końcu piłkarza, który może zapewnić jej ważne bramki. Wszystko zostało potwierdzone. Czy to będzie hitowe wzmocnienie, które pozwoli drużynie zakwalifikować się do Ligi Mistrzów?

Raków Częstochowa zbroi się na Ligę Mistrzów. Potwierdzili transfer zawodnika

Raków już niebawem przystąpi do wielkiego wyzwania jakim będą eliminacje Ligi Mistrzów. Drużyna, która ledwo co świętowała zwycięstwo w Ekstraklasie, postanowiła wzmocnić linię swojego napadu i postawiła na sprawdzone w polskiej lidze nazwisko. Jak podał sam klub, klub "Medalików" od 1 lipca 2023 zasili Łukasz Zwoliński, który do tej pory występował w Lechii Gdańsk. Mimo że klub z Trójmiasta opuścił Ekstraklasę, to Zwoliński był jej jedną z największych gwiazd, zdobywając 9. bramek w lidze.

- Cieszymy się, że Łukasz mimo wielu ofert zdecydował się na transfer do Rakowa. Jest ogranym i doświadczonym zawodnikiem, który może być ważnym ogniwem w realizacji naszych kolejnych celów w rozgrywkach krajowych oraz europejskich - mówi dyrektor sportowy Rakowa Robert Graf, cytowany przez oficjalną witrynę internetową klubu.

