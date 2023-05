Raków - Lech: Piękny gest "Kolejorza" przed meczem. Szpaler dla nowego mistrza Polski!

Co za emocje!

Raków Częstochowa został mistrzem Polski! Podopieczni Marka Papszuna zdobyli historyczny, pierwszy tytuł, który był bardzo hucznie świętowany na obiekcie przy Limanowskiego. Ekipa spod Jasnej Góry przy komplecie publiczności rozegrała pierwsze spotkanie w roli mistrza Polski z ustępującym posiadaczem tego trofeum, Lechem Poznań. "Kolejorz" postanowił zachować się elegancko tuż przed spotkaniem i uhonorować nowych mistrzów szpalerem.

Raków - Lech: Piękny gest "Kolejorza" przed meczem

Jeszcze przed meczem na konferencji prasowej trener Lecha Poznań John van den Brom postanowił ogłosić, że jego drużyna uformuje szpaler dla nowych mistrzów Polski.

- Jesteśmy dużym klubem i chcemy pokazać klasę, być ponad wszelkimi emocjami. Raków zasłużył na tytuł, wygrał ligę ze sporą przewagę nad nami, Legią, Pogonią i pozostałymi. Szpaler to normalna rzecz. Nie widzę problemu. Dlaczego nie? My to po prostu zrobimy, nie rozmawiamy o tym w szatni. Najważniejsze jest zwycięstwo w meczu – mówił wprost.

Jak obiecali, tak zrobili. Piłkarze Lecha Poznań uformowali szpaler dla zawodników ekipy Marka Papszuna, co zostało bardzo ciepło przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność.

Legendy polskiego futbolu na meczu mistrza Polski

Spotkanie Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań uświetniły swoją osobą legendy polskiego futbolu Grzegorz Lato, Włodzimierz Lubański, Leszek Ćmikiewicz, Jan Domarski i Kazimierz Kmiecik. Kilka chwil przed meczem zamienili kilka słów z odchodzącym z klubu trenerem Markiem Papszunem.