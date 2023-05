Rekordowa seria Piasta, Warta przełamuje złą passę. Ostatni mecz przedostatniej kolejki na remis

To on był najlepszy?

Goście zdecydowanie lepiej "weszli" w to spotkanie, bowiem już w piątej minucie objęli prowadzenie. Precyzyjnym dośrodkowaniem popisał się Grzegorz Tomasiewicz, nie najlepiej zachowali się obrońcy Warty, a Michał Chrapek między nogami Adriana Lisa posłał piłkę do siatki. "Zieloni" szybko przenieśli ciężar gry na połowę rywala, ale jakość ich akcji pozostawiała sporo do życzenia. W 21. minucie po dośrodkowaniu w polu karne Piasta, piłkarze Warty zasygnalizowali zagranie piłki ręką przez Chrapka. Arbiter "wrócił" do tej sytuacji po kilkudziesięciu sekundach, obejrzał ją na powtórkach i wskazał na rzut karny. Kajetan Szmyt bardzo pewnym i precyzyjnym strzałem pokonał Frantiska Placha.

Mecz nie był porywający widowiskiem, sporo było szarpanej gry z obu stron, a bardzo mało ciekawych akcji. Niewiele zmieniło się po przerwie – gospodarze przejawiali większą ochotę do gry, lecz mieli spore kłopoty ze stworzeniem groźnych sytuacji. Kibice ożywili się dopiero w 71. minucie, gdy Dimitris Stavropoulos z ok. 12 metrów uderzył w poprzeczkę. Nawet gdyby Grek trafił do siatki, arbiter gola by nie uznał, bowiem wcześniej dopatrzył się przewinienia Adama Zrelaka.

Gliwiczanie przez długie momenty drugiej połowy sprawiali wrażenie zadowolonych z wyniku. Nie mieli pomysłu na sforsowanie defensywy Warty, która ponownie zagrała w swoim żelaznym ustawieniu z trójką środkowych obrońców: Robert Ivanov, Dawid Szymonowicz i Stavropoulos. Podopieczni Aleksandara Vukovicia na moment uśpili czujność rywali i w 78. minucie byli o krok od zdobycia drugiego gola. Arkadiusz Pyrka przeprowadził kilkudziesięciometrowy rajd, lecz Lis stanął na wysokości zadania i instynktownie obronił strzał gliwiczanina. Wynik meczu do końca nie uległ już zmianie.

Warta Poznań - Piast Gliwice 1:1 (1:1)

Bramki: Szmyt (23' – karny) – Chrapek (5')

Żółte kartki - Warta: Grzesik, Kupczak. Gliwice: Ameyaw.

Warta: Lis - Grzesik (59. Destan), Stavropoulos (89. Kieliba), Szymonowicz, Ivanov, Matuszewski - Szmyt, Kupczak (76. Szczepański), Maenpaa (76. Żurawski), Savic - Zrelak (89. Hanuszczak).

Piast: Plach - Pyrka, Mosór (14. Munoz), Czerwiński, Katranis - Ameyaw (74. Mokwa), Tomasiewicz, Chrapek, Hateley, Felix - Wilczek.