Rzuchowski za Żukowskiego i wszystko się zmieniło. Śląsk liderem na koniec roku!

W Lubinie lider tabeli grał z siódmym w tabeli Zagłębiem. Gdyby ktoś nie znał układu tabeli, to zapewne pomyślałby po pierwszej polowie, że jest akurat odwrotnie i to Miedziowi są liderem. Gospodarze grali pomysłowo i zdominowali rywali zza między. Z dystansu dobrze, ale minimalnie niecelnie strzelali Poletnović i Dąbrowski. W 43. min kapitalnym uderzeniem z powietrza popisał się Dawid Kurminowski jednak Rafał Leszczyński obronił. Trener Jacek Magiera widząc nieporadność swoich piłkarzy już w przerwie dokonał zmian, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Za Mateusza Żukowskiego wszedł Michał Rzuchowski i po kilkudziesięciu u sekundach i najprawdopodobniej przy pierwszym kontakcie z piłką zdobył gola. Po składnej akcji kolegów i nie najlepszej interwencji obrońcy Maty, silnym strzałem skierował piłkę do siatki. Gol odmienił obraz gry. W 57. po podaniu Erika Exposito w znakomitej sytuacji był Martin Konczkowski, ale strzelił głową wprost w bramkarza. W 75. min po dośrodkowaniu Konczkowskiego strzelał głową Piotr Samiec-Talar, a Jasmin Burić świetnie obronił. Jednak przy dobitce z bliska Exposito był bez szans. To 14. gol Hiszpana w tym sezonie i zdecydowane prowadzenie w klasyfikacji strzelców. W 84. min Juan Munoz przypomniał sobie po co przyjechał do Polski. Hiszpan precyzyjnym strzałem w swoim 11. meczu w ekstraklasie strzelił drugiego gola. To było za mało, żeby wywalczyć choć 1 punkt. Śląsk kończy rundę jesienną, w której rozegrano dwie kolejki wiosny na pierwszym miejscu. Nie zmienią tego wyniki pozostałych meczów tej kolejki rozgrywek.

KGHM Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław 1:2 (0:0).

Bramki: 0:1 Michał Rzuchowski (46), 0:2 Erik Exposito (75), 1:2 Juan Munoz (84).

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 7832.

KGHM Zagłębie Lubin: Jasmin Buric – Mateusz Grzybek, Bartosz Kopacz, Aleks Ławniczak, Luis Mata (68. Bartłomiej Kłudka) – Kacper Chodyna (68. Tomasz Pieńko), Damian Dąbrowski, Marko Poletanovic (85. Tomasz Makowski), Serhij Bułeca, Mateusz Wdowiak - Dawid Kurminowski (68. Juan Munoz).

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński – Martin Konczkowski, Aleks Petkow, Łukasz Bejger, Patryk Janasik – Piotr Samiec-Talar, Petr Schwarz (90+2. Patryk Szwedzik), Jehor Matsenko (46. Aleksander Paluszek), Burak Ince (74. Daniel Łukasik), Mateusz Żukowski (46. Michał Rzuchowski) - Erik Exposito.(PAP)

MICHAŁ RZUCHOWSKI! ŚLĄSK PROWADZI! 💪Duży krok Śląska w kierunku umocnienia się na pozycji lidera! ⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/QG0dEGLwBs— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 15, 2023

MUNOZ Z GOLEM KONTAKTOWYM! Zagłębie do końca nie odpuści w walce o punkty na koniec roku! ⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/006pPMprCK— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 15, 2023