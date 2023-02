Sensacja w Poznaniu! Zdeterminowane Zagłębie ograło mistrza Polski, kontrowersje w końcówce [WIDEO]

To na niego postawi Fernando Santos? "W reprezentacji Polski potrzeba trochę świeżości"

Tomas Pekhart postrzela z Piastem Gliwice? "Powrót Czecha to dobry ruch Legii"

Zagłębie przystępowało do meczu z przedostatniej pozycji w tabeli, po wynikach jakie padły we wcześniejszych meczach 21. kolejki. Trener Lecha John vand den Brom dał odpocząć kilku czołowym piłkarzom po pucharowym meczu z Bodo/Glimt. Miejsce na ławce zajęli Ishak, Skóraś, Salamon i Szymczak. Lubinianie nie skupiali się na tym, przeciwko jakim piłkarzom grają, ale na własnych poczynaniach, a w nich było dużo jakości. W 23. min bardzo składną akcję wykończył efektownym strzałem Dawid Kurminowski. To wychowanek Lecha, który nigdy nie zadebiutował w jego barwach w ekstraklasie, a teraz strzela gole dla „Miedziowych”. W 35. min Zagłębie niepodziewanie podwyższyło wynik. Tym razem po podaniu Damjana Bohara akcję wykończył Łukasz Łakomy efektowną podcinką. Musiało minąć trochę czasu zanim poznaniacy pozbierali się po dwóch mocnych ciosach, ale tuż przed przerwą odpowiedzieli golem Artura Sobiecha.

Portowcy przełamali złą passę. Bilet dla trenera na razie niepotrzebny [WIDEO]

Van der Brom widząc, że to nie przelewki, po przerwie zaczął wprowadzać swoich asów – najpierw Michała Skórasia i Bartosza Salamona, na później kolejnych. W 59. min Sobiech był bliski drugiego gola, ale piłkę tuż sprzed linii bramkowej wybił Bartosz Kopacz. W 77. min w dobrej sytuacji przystrzelił Afonso Sousa. W bramce gości dobrze spisywał się debiutujący w drużynie Grek, Sokratis Dioudis. W 87. min piłka wpadła do bramki Zagłębia po strzale Mikaela Ishaka, ale sędzia Łukasz Kuźma gola nie uznał sygnalizując, że napastnik Lecha przyjmował piłkę ręką. Szwed protestował, twierdząc, że barkiem, ale VAR nie interweniował i gola nie było. Jeszcze w 90.min Kolejorz mógł wyrównać lecz Szymczak przestrzelił w idealnej sytuacji z trzech metrów.

Łakomy na 2:0! Kapitalnie pograli piłkarze @ZaglebieLubin i obrońcy tytułu znaleźli się w sporych tarapatach 👀📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/FfXDXlZC6O pic.twitter.com/sGRJVwp3xo— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 19, 2023

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin 1:2 (1:2).

Bramki: 0:1 Dawid Kurminowski (23), 0:2 Łukasz Łakomy (35), 1:2 Artur Sobiech (45).

Żółta kartka - Lech Poznań: Adriel Ba Loua, Kristoffer Velde, Mikael Ishak. KGHM Zagłębie Lubin: Marko Poletanovic, Jarosław Jach, Rafał Adamski, Tomasz Pieńko.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 13 074.

Lech Poznań: Filip Bednarek - Alan Czerwiński (60. Joel Pereira), Antonio Milic, Filip Dagerstaal, Pedro Rebocho - Adriel Ba Loua (60. Filip Szymczak), Nika Kwekweskiri (46. Bartosz Salamon), Filip Marchwiński (71. Mikael Ishak), Afonso Sousa, Kristoffer Velde (46. Michał Skóraś) - Artur Sobiech.

KGHM Zagłębie Lubin: Sokratis Dioudis - Bartłomiej Kłudka, Bartosz Kopacz, Jarosław Jach, Mateusz Grzybek - Kacper Chodyna, Łukasz Łakomy, Filip Starzyński (85. Tomasz Pieńko), Marko Poletanovic (71. Tomasz Makowski), Damjan Bohar (56. Sasa Zivec) - Dawid Kurminowski (71. Rafał Adamski).