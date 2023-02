Skandal w meczu Legia - Cracovia. Obrzydliwe zachowanie kibiców po bramce gości! To trzeba tępić

Legia Warszawa zremisowała 2:2 z Cracovią na zakończenie niedzielnej serii gier PKO Bank Polski Ekstraklasy. Gospodarze przeważali w posiadaniu piłki, celnych strzałach czy rzutach rożnych. Wykonali też trzy razy więcej podań. Nie przełożyło się to jednak na najważniejszą statystykę. Drużyna "Pasów" złapała Legię na dwóch błędach i wykorzystała to bez litości. Po drugim trafieniu na murawie zrobiło się naprawdę gorąco.

Legia Warszawa przez 70 minut szukała okazji do doprowadzenia do remisu w meczu z Cracovią. Na trafienie Rakoczego odpowiedział Maik Nawrocki. Nie minęło 120 sekund, a "Pasy" znów cieszyły się z prowadzenia po golu Jakuba Jugasa. Piłkarz pobiegł w stronę sektora kibiców Legii, by cieszyć się z bramki.

Ci odebrali to za prowokację i... obrzucili go różnymi przedmiotami. Momentalnie doszło też do przepychanki między zawodnikami Legii i Cracovii. Najbardziej skandalicznym jest jednak zachowanie "kibiców", którzy rzucali w piłkarza plastikowymi butelkami czy tzw. "małpkami". Wszystko idealnie było widać podczas transmisji. To zachowanie z pewnością nie przejdzie bez echa!

Ale przecież tylko kibice Lecha rzucali w biednego @caspertobiasz. Kibice Legii nigdy by czegoś takiego nie zrobili#LEGCRA pic.twitter.com/JZdI55lqsd— Ossa99 🇵🇱🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🐝 (@OssaLPO) February 12, 2023

Legia Warszawa - Cracovia 2:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Michał Rakoczy (9), 1:1 Maik Nawrocki (80), 1:2 Jakub Jugas (82), 2:2 Tomas Pekhart (87)

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Maik Nawrocki, Artur Jędrzejczyk, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek (87. Makana Baku), Bartosz Slisz, Bartosz Kapustka (90+5. Patryk Sokołowski), Josue, Filip Mladenovic - Ernest Muci (87. Robert Pich), Maciej Rosołek (60. Tomas Pekhart)

Cracovia: Karol Niemczycki - Jakub Jugas, David Jablonsky, Virgil Ghita - Cornel Rapa, Karol Knap (86. Mateusz Bochnak), Takuto Oshima, Michal Siplak (87. Kacper Śmiglewski) - Patryk Makuch (70. Paweł Jaroszyński), Benjamin Kallman, Michał Rakoczy (63. Jani Atanasov)