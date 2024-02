Śląsk był rewelacją jesieni, zgarnie trzecie mistrzostwo? Były kadrowicz mówi o niepowtarzalnej szansie przed wiceliderem ligi

Mariusz Rumak poprowadzi Lecha po tytuł? To będzie test przed nowym szkoleniowcem Kolejorza

Falstart na starcie rundy

Śląsk odmienił trener Jacek Magiera, który najpierw utrzymał zespół w ekstraklasie, a w tym sezonie walczy z nim mistrzostwo Polski. Jednak rundę rewanżową jego podopieczni zaczęli od falstartu. Przegrali u siebie 0:1 z Pogonią Szczecin i stracili pozycję lidera. Jednak szkoleniowiec nie panikował. W ten sposób ekipa z Wrocławia zakończyła serię 16 meczów bez porażki.

Śląsk ma niepowtarzalną szansę

Były reprezentant Polski Kamil Kosowski przeanalizował sytuację Śląska w ekstraklasie i jego szanse na wywalczenie tytułu. - Lech jest jednym z kandydatów do zdobycia mistrzostwa, nie wolno zapominać o mocnej konkurencji - napisał Kamil Kosowski w komentarzu "Trafił Kosa na Piłkę" na łamach "Przeglądu Sportowego". - Widzimy, że Śląsk, który ma niepowtarzalną szansę, by po 12 latach zgarnąć tytuł, stawia wszystko na jedną kartę. Tylko w taki sposób można ten klub w jakimś stopniu uratować, czyli utrzymać zainteresowanie kibiców, zapełniać stadion, rozbudzić nadzieje. Nikt we Wrocławiu nie chce przechodzić kolejnego marazmu i frekwencyjnego dramatu - stwierdził były kadrowicz.

