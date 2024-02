Gest i wzruszający wpis kapitana Legii. Josue spełnił marzenie młodego kibica, zapamięta ten moment na długo

Najpierw wizyta w szpitalu, potem wyjazd do Norwegii

Josue rozgrywa trzeci sezon w Polsce. Na razie może pochwalić się zdobyciem Pucharu i Superpucharu Polski. W ubiegłym sezonie dorzucił jeszcze do tek kolekcji wicemistrzostwo, a w tej edycji awansował z zespołem do fazy grupowej Ligi Konferencji. Czy będzie kolejny awans w tych rozgrywkach w starciu z Molde w 1/16 finału?

Ignaś jest dzielny

Portugalczyk udziela się charytatywnie. Pokazał jak wielkie ma serce. Odwiedził młodego Igansia w Centrum Zdrowia Dziecka. "Ignaś cierpi na bardzo rzadką chorobę, ale jest bardzo dzielny i mamy nadzieję, że jak najszybciej wyzdrowieje. Ma nasze pełne wsparcie i czekamy z niecierpliwością na jego odwiedziny na stadionie" - napisała Legia w mediach społecznościowych.

Wzruszający wpis gwiazdy Legii

Kapitan Legii także zamieścił zdjęcie ze spotkania. Przekazał mu m.in. swoją koszulkę. "Pozwólcie, że przedstawię mojego wyjątkowego kibica. Ignaś ma dziewięć lat. Był normalnym dzieckiem, pełnym energii. Niespodziewanie zdiagnozowano u niego bardzo rzadką chorobę. Dlatego miałam przyjemność odwiedzić go, poznać go oraz jego rodzinę. Jako piłkarze, nie tylko gramy w piłkę nożną, ale także mamy wpływ na wywołanie uśmiechu na czyjejś twarzy. Mam nadzieję, że będzie silny i odważny, aby wyzdrowieć najszybciej jak będzie to możliwe. Jego Rodzina ma moje wsparcie. Ignaś chciał wrzucić nasze wspólne zdjęcie, więc robię to. Teraz to jest część mnie".

Let me introduce my special fan, Ignaś👑. Ignaś is 9 years old and was a normal kid, full of energy. Suddenly, he was diagnosed with a very rare disease, so today I had a pleasure to visit him and meet him and his family. pic.twitter.com/NDvhlbPYpK— Josue Pesqueira (@josuepesqueira7) February 13, 2024

