Legia dalej robi porządki w kadrze. Kolejny piłkarz żegna się z wicemistrzem Polski, transferowy niewypał

Nie podbił ekstraklasy

Tym piłkarzem jest Igor Charatin, który rozwiązał umowę ze stołecznym klubem za porozumieniem stron. Ukrainiec przenosi się do DAC Dunajska Streda. Czy w lidze słowackiej wróci do regularnego grania? W Legii rozegrał tylko 25 meczów, z czego 20 w ekstraklasie, zdobył bramkę. "Igor, dziękujemy za występy w naszym klubie i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - napisano w komunikacie stołecznego klubu.

Obrał kurs na Słowację

W rundzie jesiennej obecnego sezonu trener Kosta Runjaić w ogóle na niego nie stawiał. Tylko raz Charatin zasiadł na ławce rezerwowych w ekstraklasie. Za to pięć razy był rezerwowym w Lidze Konferencji. Jesienią występował tylko w trzecioligowych rezerwach. Piłkarz dostał zgodę na to, aby szukał sobie klubu. Jednak długo nie mógł się zdecydować na odejście. Teraz Ukrainiec odchodzi do DAC Dunajska Streda. Klub zajmuje szóste miejsce w ekstraklasie Słowacji. Charatin podpisał umowę do końca obecnych rozgrywek. W kontrakcie znalazł się zapis o możliwości przedłużenia umowy o kolejne dwanaście miesięcy.

Odeszli z Legii w zimowy oknie:

Bramkarze:

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom), Cezary Miszta (Rio Ave)

Obrońcy:

Lindsay Rose (Aris Saloniki)

Pomocnicy:

Makana Baku (OFI Kreta), Igor Charatin (DAC Dunajska Streda), Jakub Jędrasik (Termalica Nieciecza), Bartosz Slisz (Atlanta United), Patryk Sokołowski (Cracovia), Igor Strzałek (Stal Mielec), Robert Pich (Othellos Athienou)

Napastnicy:

Ernest Muci (Besiktas Stambuł)

