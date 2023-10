Śląsk rozdaje karty w lidze. Ten duet stoi za sukcesem wicelidera ekstraklasy

Ustanowili rekord klubu

Piłkarze Śląska wygrali siedem meczów z rzędu, co jest klubowym rekordem. Teraz notują serię dziewięciu spotkań bez porażki. W poprzedniej kolejce rozprawili się z Legią. Wygrali 4:0, a w drugiej połowie przejechali po niej niczym walec. Drużynę odmienił trener Jacek Magiera, a jej liderem jest kapitan Erik Exposito. Hiszpan zdobył 11 goli i jest najlepszym strzelcem ekstraklasy.

Magiera i Exposito odmienili zespół

- Śląsk jest w naprawdę w dobrej formie - powiedział nam Grzegorz Piechna, były król strzelców ekstraklasy. - Trener Jacek Magiera wykonał bardzo dobrą robotę. Wyciągnął zespół z dużego marazmu. Wykrzesał z nich bardzo wiele. Nie wiem, czy inny szkoleniowiec dokonałby tego samego. Szacunek dla niego za to jak odbudował na nowo niektórych piłkarzy. Taki Erik Exposito, który już jedną nogą był w innym klubie, myślał o transferze. Magiera powierzył mu opaskę kapitana i wygrał na tym. Zbudował Hiszpana, który jak dla mnie jest w tej chwili gwiazdą. To najlepszy piłkarz w ekstraklasie. Zaimponował mi w meczu z Legią. Dwa razy się urwał rywalom, a ci nie dali rady go złapać. Robił z nimi, co chciał. I ta jego lewa noga: jest niezawodna. Jak to mówią: krawaty mógłby nią wiązać - barwnie opisuje asa wrocławskiego klubu.

i Autor: Cyfrasport Erik Exposito

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Futbologia 2023.10.20 - Sami Sobie Taki Los Zgotowali! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.