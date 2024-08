Stal jednak jest twarda. Szkurin i spółka wypunktowali Piasta w pięć minut [WIDEO]

Mielczanie przystępowali do swojego piątego meczu w sezonie z dorobkiem zaledwie dwóch punktów i szesnastej pozycji w tabeli. To sprawiło, że po raz kolejny mówiono o niepewnej pozycji Kieresia. W bramce Stali debiutował 21-letni Jakub Mędrzyk zastępując Mateusza Kochalskiego, sprzedanego przed kilkoma dniami do Karabachu Agdam. Klub z Mielca miał skasować za niego 900 tys. euro.

W pierwszej połowie gospodarze byli lepsi od Piasta, który pretendował nawet do pozycji lidera w przypadku wygranej. W 44. min znakomitym strzałem głową popisał się Ilja Szkurin, ale w ekwilibrystyczny sposób obronił Frantisek Plach. Od początku drugiej połowy zaczęło się dziać znacznie więcej, również za sprawą pomocnika „Piastunek”, Rafała Kądziora, który pojawiał się na boisku. Swojej szansy szukał były piłkarz Stali, Grzegorza Tomasiewicz, ale w 55. min huknął minimalnie nad poprzeczką. Jak się strzela gola pokazał ten, który robi to najlepiej, Ilja Szkurin, który w ubiegłym sezonie zdobył 16 bramek w ekstraklasie. W 75. min Białorusin nie dał się dogonić obrońcy Drapińskiemu i huknął nie do obrony. Gliwiczanie chcieli odrobić straty i nadziali się na kontrę. Piłkę dobrze rozegrał rezerwowy Adrian Bukowski, podał do Ravve Assayaga, który bez zarzutu wykończył akcję. Dla piłkarza z Izraela był to debiutancki gol w polskiej ekstraklasie.

Stal Mielec - Piast Gliwice 2:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Ilja Szkurin (79), 2:0 Ravve Assayag (85).

Żółta kartka - Stal Mielec: Krzysztof Wołkowicz, Łukasz Wolsztyński, Mateusz Matras, Maciej Domański, Ilja Szkurin.

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów 4 308.

Stal Mielec: Jakub Mądrzyk - Bert Esselink, Mateusz Matras, Marvin Senger - Krzysztof Wołkowicz (62. Krystian Getinger), Maciej Domański (90+2. Fryderyk Gerbowski), Matthew Guillaumier, Koki Hinokio (62. Adrian Bukowski), Alvis Jaunzems (71. Robert Dadok) - Ilja Szkurin, Łukasz Wolsztyński (71. Ravve Assayag).

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Arkadiusz Pyrka, Ariel Mosór (46. Igor Drapiński), Jakub Czerwiński, Tomas Huk - Tihomir Kostadinov (46. Damian Kądzior), Patryk Dziczek, Michał Chrapek (72. Miłosz Szczepański), Grzegorz Tomasiewicz, Michael Ameyaw (90. Szczepan Mucha) - Maciej Rosołek.(PAP)