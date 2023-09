Tak ma grać Śląsk. Jacek Magiera mówi wprost, padły słowa o byciu pazernym

Trudniej zarządza się sukcesem

- Jestem w sporcie 25 lat. Jako piłkarz miewałem serie pięciu, sześciu zwycięstw - opowiadał trener Jacek Magiera. - Jako trener również miałem już serię pięciu zwycięstw, a teraz pobiłem ten rekord. Ale chcemy więcej. Trzeba być pazernym na zwycięstwa, natomiast wiem że trudniej zarządza się sukcesem. Ta seria nie może wpłynąć w taki sposób, że już coś wielkiego zrobiliśmy, tylko grać i walczyć dalej. Wszystkiego nie wygramy. Przypomnijmy sobie, gdzie byliśmy w zeszłym sezonie. Bądźmy optymistami, ale też ludźmi, którzy potrafią na wszystko spojrzeć chłodnym okiem. Mamy się cieszyć tym co mamy, ale zrobimy wszystko, żeby dalej wygrywać. Zostało dziesięć spotkań do końca rundy i postaramy się ugrać jak najlepszy wynik - zadeklarował.

Wielkich rewolucji nie będzie

W ubiegłym sezonie Śląska dwa razy przegrał z Wartą. - Analizujemy Wartę i wiemy, jak trudny to zespół do pokonania - stwierdził. - Będziemy grali o zwycięstwo i oczywiście wyjdziemy w najlepszym możliwym składzie. Mamy na to spotkanie swój plan, który będziemy chcieli wdrożyć podczas spotkania i zdobyć trzy punkty. Mecz z Piastem pokazał, że skład może się zmieniać. Nie uważam, że trzeba grać cały czas tym samym składem. Chcę, aby każdy wniósł do zespołu swoją jakość. A w jakim składzie zagramy? Wielkich rewolucji nie będzie – zapowiedział trener Magiera.

